Haringvlietbrug dicht na ongelukken door gladheid en mist

De Haringvlietbrug in de A29 bij Numansdorp is vrijdagochtend in beide richtingen afgesloten na ongelukken in de mist. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten van en naar Rotterdam om te rijden via Dordrecht over de A16 en A17. Bij een van de ongelukken botsten ruim tien auto’s op elkaar. Er zijn zeker zes lichtgewonden. De politie spreekt van “een grote chaos”, aldus ANP.

Door de aanvriezende mist is het spekglad op de brug, meldden de ANWB en VID. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten van en naar Rotterdam om te rijden via Dordrecht over de A16 en A17. Het is nog niet bekend wanneer de brug weer opengaat. De VID meldt dat het nog uren kan duren.

Er staan inmiddels lange files. Honderden automobilisten staan nog vast voor de brug. Het zicht is beperkt tussen de 50 en 100 meter.

In het hele land geldt code geel vanwege de hardnekkige mist. Omdat het vrijdagochtend ook nog rond het vriespunt is, kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. De mist vriest aan op het wegdek, vooral op bruggen en viaducten.

Op Schiphol raakten gisteren tientallen vluchten vertraagd door het slechte zicht. Ook vandaag verwacht de luchthaven dat het vliegverkeer de hele dag hinder zal ondervinden van de mist.