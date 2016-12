Leven en dood liggen vaak dicht bij elkaar. Als verloskundige maak ik geregeld mee dat de vader of moeder van een zwangere kort geleden is overleden. Soms staat er dan tijdens de bevalling een foto van de overledene op een prominente plek. Om te waken over de geboorte.

Bij een ziekenhuisbevalling zie ik op het nachtkastje een fotolijstje liggen met een ietwat wazige zwart-witfoto van een wat oudere man met een bril.

„Is dat een foto van je vader?”, vraag ik met zachte stem aan de barende. Waarop de aanstaande vader mij verbaasd aankijkt.

„Nee, dat is René van der Gijp.”

Het fotolijstje blijkt een e-reader met de biografie van Van der Gijp.

