Engelse spelersvakbond wil verbod op koppen voor jeugd

De vakbond voor profvoetballers in Engeland en Wales (PFA) roept de nationale voetbalbond van Engeland (FA) op een verbod op koppen voor kinderen onder de tien jaar te overwegen.

Eerder zegde de Schotse bond voor jeugdvoetbal al toe haar richtlijnen over koppen “urgent te gaan herzien”. Bij navraag van de Britse krant The Telegraph heeft nu ook de PFA laten weten dat een verbod “serieus in overweging” moet worden genomen. De bonden komen tot die overweging na nieuw onderzoek waaruit de schadelijke effecten van koppen blijken. Ook een eerder verbod in de Verenigde Staten (VS) is aanleiding de eigen regels te heroverwegen.

In oktober van dit jaar publiceerde de Universiteit van Stirling in Schotland onderzoeksresultaten waaruit blijkt hoezeer koppen invloed kan hebben op de geheugenfunctie van spelers. In de 24 uur na het koppen trad bij de voetballers een een geheugenverlies op van tussen de 41 en 67 procent. Na 24 uur keerde de geheugenfunctie weer terug naar normaal. Ook het feit dat vele ex-profvoetballers later in hun leven gediagnosticeerd zijn met hersenproblemen is voor de Engelse voetbalbond aanleiding het koppen ter discussie te stellen.

Vorig jaar november besloot de nationale voetbalbond in de VS het koppen van de bal voor kinderen onder de 11 jaar bij wedstrijden én trainingen al te verbieden. Voor kinderen tussen de 11 en 13 jaar is koppen alleen toegestaan tijdens wedstrijden. Ook bij American football ligt hersenschade sinds een aantal jaar onder een vergrootglas. Meer dan zeventig voormalig footballspelers zijn na hun dood gediagnosticeerd met neurologische aandoeningen. Meerdere onderzoeken laten bovendien duidelijke verbanden zien tussen hoofdletsel bij American footballspelers en hersenschade, depressie en geheugenverlies.

Naar aanleiding van het verbod in de VS liet de KNVB vorig jaar weten niks in een verbod te zien. De KNVB benadrukte destijds dat de meeste hoofdletsels in het voetbal niet worden veroorzaakt door koppen, maar tijdens botsingen en valpartijen. Ook zou het leren koppen een belangrijk aspect van de voetbalopleiding zijn.