Drie rappers SFB opgepakt in Suriname wegens seksfilmpje

Drie leden van de Haagse rapformatie SFB zijn woensdag opgepakt in Paramaribo in verband met een onderzoek naar seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie in het land na berichtgeving van de de Surinaamse krant De Ware Tijd.

De krant schrijft dat het zou gaan om de leden O.J., M.K. en U.F., volgens het Nederlandse online hiphop platform Puna beter bekend als Frenna, Priceless en KM. De rappers zouden bij hun vorige bezoek in Suriname seks gehad hebben met het minderjarige meisje en beelden daarvan verspreid hebben via sociale media.

De rappers zijn in een hotel aangehouden en in verzekering gesteld door de politie. Ze verbleven in Suriname voor een festival waar meerdere Nederlandse rappers optreden. Jandro, het vierde lid van de rapformatie is niet gearresteerd en twitterde woensdag: “Waarom moet de politie altijd ons hebben, zelfs in t buitenland man en dan vragen mensen waarom ik zo’n afkeer heb naar alles in uniform.”

Succesvol

Top Notch, het platenlabel waar de populaire rappers zitten, was niet bereikbaar voor commentaar. Frenna, die dinsdag nog een nummer uitbracht waarop hij samen te horen is met Ronnie Flex, gaf eerder wel commentaar op het filmpje.

Bij radiozender FunX zei hij dat er veel reacties waren gekomen op de video-opnamen. De rappers lieten niets los over het filmpje, omdat ze besloten hadden “het anders aan te pakken”:

“Op de beste manier hoe wij het aanpakken en dat gaan we muzikaal doen.”

De rapformatie was onder meer onderdeel van een groep jonge Nederlandse rappers die gezamenlijk het album New Wave uitbrachten en daarmee de Popprijs wonnen. SFB scoorde ook hits en gouden platen met de nummers Vallen in de club en Nigga als ik.