Doodsoorzaak George Michael na autopsie nog onduidelijk

Het is voor de politie nog steeds een raadsel waaraan George Michael is overleden. De eerste autopsie was “onduidelijk”, om die reden moet meer onderzoek plaatsvinden, meldt persbureau AP. De resultaten van nieuwe onderzoeken zullen nog weken op zich laten wachten.

Zanger George Michael overleed afgelopen zondag, op Eerste Kerstdag, in zijn woning ten westen van Londen. Volgens de politie was er op dat moment geen sprake van verdachte omstandigheden. Zijn plotselinge overlijden zou “onverklaarbaar, maar niet verdacht” zijn.

Eerder deze maand werd bekend dat George Michael samen met producer Naughty Boy (Shahid Khan) werkte aan een nieuw album.

Popicoon met een turbulent leven

Onze redacteur Jan Vollaard schreef een necrologie over George Michael en noemde hem “getalenteerd in zijn muziek en getroebleerd in zijn persoonlijk leven”:

Zanger, songschrijver en popicoon George Michael was getalenteerd in zijn muziek en getroebleerd in zijn persoonlijk leven. De Britse zanger van het popduo Wham! en van een rijke en veelzijdige solocarrière stierf zondag vredig in zijn huis in Londen, lieten zijn nabestaanden weten. Terwijl de evergreen ‘Last Christmas’ van Wham! zijn 33ste jaar beleefde als een van de grootste kersthits ooit, kwam het nieuws van Michaels dood als een plotseling omvallende kerstboom.

