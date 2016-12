Denk maakt kandidatenlijst verkiezingen bekend

Politieke partij Denk heeft vrijdagavond haar kandidatenlijst bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De lijst kent geen grote verrassingen. Lijsttrekker Tunahan Kuzu wordt gevolgd door Farid Azarkan en Selçuk Öztürk.

Op nummer vier staat de ambtelijk secretaris Gladys Albitrouw (34) uit Rotterdam, gevolgd door beleidsmedewerker in de Tweede Kamer Stephan van Baarle (25). Beiden waren al actief voor Denk.

Bekijk hier de in totaal achttien kandidaten van Denk in de lijst:

Vertrek Sylvana Simons

Vorige week verliet Sylvana Simons Denk, omdat ze zich niet meer kon vinden in de koers van de partij. Met Denk-campagneleider Ian van der Kooye begon ze een nieuwe partij met de naam Artikel 1, verwijzend naar het eerste artikel in de Grondwet dat gaat over gelijke behandeling.