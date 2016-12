De reporter die Trumps aanrandingsvideo in z’n inbox kreeg

“De grootste omslag van de moderne tijd?” Washington Post-journalist David Fahrenthold kijk zijn collega Dan Balz vragend aan. Hij is bezig met het schrijven van het nieuwsbericht van de overwinning van Trump, en probeert de juiste toon te vinden. Enige punt: de overwinning is er nog niet. Het is de dag van de verkiezingen, en Fahrenthold maakt een schets van het bericht, mocht Trump winnen.

Balz antwoordt bevestigend. De grootste omslag van de moderne tijd, zo mag je het volgens hem wel noemen. Fahrenthold schrijft het op, maar voelt zich een beetje vreemd. Er gaat toch niemand dit lezen, denkt hij. Iedereen weet dat Clinton gaat winnen.

Dit is een van de anekdotes die Fahrenthold vertelt in zijn recent opgeschreven ervaringen als verslaggever van de Trump-campagne. Voor The Washington Post noteerde hij veel van wat hij meemaakte in een longread. En dat is niet het minste: Fahrenthold is misschien wel de verslaggever die het meeste invloed had op de Trump-campagne, door onder meer onthullingen over Trumps overdreven liefdadigheidsclaims (waarna Trump hem “nasty” noemde). Maar vooral door de publicatie van de video waarin de kandidaat opschept over aanrandingen.

Doodsbedreigingen

Die video, die in oktober via de krant uitlekte, deed Amerika schudden. Fahrenthold vertelt hoe hij gebeld werd door een bron die hem vervolgens het materiaal toestuurde. Hoe hij het stuk schrijft (“relatief simpel, vooral de video overschrijven. Het moeilijkste was censureren”) en een reactie opvraagt van Trump. Hoe The Post het verhaal nét online wil zetten, wanneer Trump toegeeft dat de video echt is. Hoe het het best gelezen verhaal ooit wordt op de site van de krant. En: hoe Fahrenthold vervolgens doodsbedreigingen ontvangt.

Daarvoor heeft hij in het stuk dan al uit de doeken gedaan hoe hij te werk is gegaan bij het natrekken van Trumps liefdadigheidsorganisaties. Fahrenthold vindt - met hulp van Twitter - maar een handjevol donaties, en ontdekt dat in een geval Trump door een merkwaardige constructie zelf een schilderij heeft gekocht van eigen gedoneerd geld. Ook schrijft hij droogjes op hoe hij in het ziekenhuis belandt nadat hij zichzelf om onduidelijke redenen met een confetti-pistool van een van zijn kinderen in zijn oog schiet.

Het verhaal eindigt met Fahrenthold als een journalistieke beroemdheid. Van over de hele wereld komen reporters nu hém interviewen. Een Duitse verslaggever vraagt hem of hij - nu Trump alsnog heeft gewonnen - het idee heeft gehad dat hij geen invloed had. Nee zegt Fahrenthold. “Het heeft invloed gehad.” Maar: “Een heleboel andere mensen en andere verhalen hebben ook invloed gehad.”

Lees hier de longread van David Fahrenthold.