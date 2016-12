‘Cristiano Ronaldo slaat reusachtig bod uit China af’

Met een geschat jaarinkomen van 80 miljoen euro uit loon en sponsordeals is hij de best betaalde sporter ter wereld. Hij bezit landhuizen en penthouses van Madrid tot New York, en rijdt rond in peperdure sportwagens. Geld is belangrijk voor topvoetballer Cristiano Ronaldo. Maar niet het allerbelangrijkst: volgens zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes wees de speler van Real Madrid een aanbod uit China af dat hem 100 miljoen euro per jaar had opgeleverd. Daar zouden Ronaldo’s sponsorinkomsten nog bovenop komen.

Mendes zei tegen het Italiaanse Sky Sports niet welke Chinese club interesse had in de diensten van zijn cliënt, maar wel dat Real Madrid 300 miljoen geboden heeft gekregen om Ronaldo te laten vertrekken. Daar peinsde de Portugees volgens zijn zaakwaarnemer echter niet over:

Niet alles draait om geld. Real Madrid is Ronaldo’s leven. Hij is heel erg blij bij de club en het is uitgesloten dat hij naar China vertrekt. Ronaldo is de beste speler van de wereld, dan is het niet gek dat je wel eens een aanbieding krijgt.

Het mag dan onduidelijk zijn wie het bod heeft geplaatst en wanneer, vast staat wel dat ze in de Chinese voetbalwereld niet moeilijk doen over een miljoen meer of minder. Deze week werd bekend dat de Argentijn Carlos Tévez zijn loopbaan voortzet bij Shanghai Greenland Shenhua, waar hij de best betaalde speler ter wereld wordt. Tévez krijgt jaarlijks bijna 40 miljoen euro.

Een week eerder nam de Braziliaan Oscar de wijk naar China. Hij gaat bij een andere ploeg in Sjanghai bijna 25 miljoen per jaar verdienen. Ook ex-Feyenoorder en international van Italië Graziano Pellè is inmiddels actief in China. Geld is er genoeg, want veel Chinese clubs zijn eigendom van grote bedrijven. Achter Guangzhou Evergrande Taobao schuilt e-commerce-reus Alibaba, Beijing Guoan is van staatsbedrijf CITIC.

Alibaba

De Chinezen geven al die miljoenen niet zomaar uit. President Xi Jinping is een groot voetbalfan, en heeft herhaaldelijk gezegd dat hij van zijn land een voetbalgrootmacht wil maken. Binnen nu en vijftien jaar moet China wereldkampioen worden. The Independent beschreef vorig jaar waarom de Chinezen zo dolgraag willen meetellen op het voetbalveld:

Alle heisa gaat natuurlijk over iets groters dan voetbal alleen. De sport moet een antwoord bieden op de Chinese angst dat ze - ondanks alle vooruitgang die het land economisch en militair geboekt heeft - op het wereldtoneel een kleine speler blijven.

Voorlopig leveren alle investeringen en goede voornemens nog weinig op. Het nationale elftal van China heeft niet veel aan de duurbetaalde Westerlingen die rondlopen in de competitie. China staat 82e op de wereldranglijst van de FIFA - onder landen als Benin, Wit-Rusland en Curaçao. In de kwalificatie voor het WK in Rusland doen de Chinezen het ook niet zo goed. Ze staan laatste in de poule, na nederlagen tegen Syrië en Oezbekistan. De Chinese krant Global Times schertste dat de spelers beter konden gaan tafeltennissen.

Eigenlijk heeft Ronaldo dus gewoon niets te zoeken bij zo’n voetbaldwerg als China, wil zaakwaarnemer Mendes maar zeggen. “China is een nieuwe voetbalmarkt, ze kunnen veel spelers kopen. Maar nogmaals, Ronaldo ligt echt buiten hun bereik.”