‘Congolese president treedt bij verkiezingen in 2017 af’

De Congolese president Joseph Kabila zal aftreden als voor het einde van 2017 verkiezingen zullen plaatsvinden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bemiddelaar van de katholieke kerk. Dit voornemen maakt deel uit van een groter geheel aan afspraken tussen politieke partijen, dat tot stand is gekomen onder bemiddeling van de kerk.

Een van de afspraken is dat Kabila niet in staat zal zijn om de grondwet te wijzigen en zo zijn ambtstermijn te verlengen. Verdere details van de afspraken zijn (nog) niet naar buiten gebracht.

Het mandaat van Kabila liep op 19 december af, maar hij bleef op zijn post. Onze correspondent Koert Lindijer schreef eerder al dat de chaos regeert in Congo.

Kabila sleept het land van de ene crisis naar de andere, met zijn weigering af te treden na het einde van zijn mandaat op 19 december. Congolezen bleven uit protest de afgelopen dagen massaal thuis en in verscheidene steden braken onlusten uit, waarbij volgens de VN 19 doden vielen.

Jospeh Kabila volgde in 2001 zijn vermoorde vader op, die vier jaar daarvoor de macht greep door dictator Mobutu Sese Seko af te zetten. Daarmee werd een dictatuur van 32 jaar afgesloten. Joseph Kabila vervalste in 2011 de verkiezingen en weigerde tot op heden stug nieuwe te organiseren.

In de politieke chaos die hij heeft gecreëerd, blijft Kabila aan de bal en worstelt hij zich van de ene naar de andere crisis. De repressie boezemt de Congolezen angst in, maar de woede is zo groot dat een kleine vonk een explosie kan teweegbrengen.