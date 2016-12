China verbiedt algehele handel in ivoor vanaf eind 2017

China stelt vanaf eind 2017 een verbod in op de handel in ivoor. Het verbod op materiaal van slagtanden van bijvoorbeeld olifanten wordt stapsgewijs ingevoerd, zo meldt persbureau AP op basis van de Chinese regering.

De regering schrijft in een verklaring dat in maart de ivoorbewerking en de verkoop voor een deel verboden wordt. Dat het land voornemens was om de handel in ivoor te verbieden, hing al in de lucht, zo schreef het Wereld Natuur Fonds (WNF) twee weken geleden. Vorig jaar stelde het land al een tijdelijke importstop in voor ivoor. Het verbod gold een jaar voor alle snijwerken van na 1975.

Dat China een verbod instelt op de handel in ivoor, is een belangrijke stap volgens het WNF. Het land werd jarenlang gezien als de grootste markt voor de handel in zowel illegaal als legaal verkregen ivoor. Ivoor is onder meer gewild vanwege de vermeende geneeskrachtige werking en geldt in China als een edeler materiaal dan goud. Met een algeheel verbod op ivoor in China is de kans volgens natuurbeschermers groot dat het stropen van olifanten wegens hun slagtanden stopt.

Medicijnen en sieraden

Bekend is dat er in 2013 meer dan 20.000 Afrikaanse olifanten illegaal werden geslacht voor hun ivoor. Dat wordt vaak geëxporteerd naar Azië om medicijnen en sieraden van te maken. De olifantenpopulatie is door de stroperij gedecimeerd.

In 2014 arresteerde China onder internationale druk voor het eerst ivoorsmokkelaars, nadat de leider en een aantal leden van een Chinese bende waren aangehouden op vliegvelden in Afrika.