93 journalisten gedood in 2016

Dit jaar zijn volgens de recente cijfers van Internationale Federatie voor Journalisten (IFJ) 93 journalisten en andere mediaprofessionals om het leven gekomen. Nog eens 29 journalisten stierven door twee vliegtuigcrashes in Medellin, Colombia en de Zwarte Zee. Het aantal is lager dan in 2015, toen er 112 journalisten werden omgebracht.

Een van de slachtoffers is de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. Hij werd in oktober in Libië doodgeschoten.

Bij de vliegtuigcrash in Medellin stierven twintig Braziliaanse sportjournalisten, bij de crash in de Zwarte Zee lieten negen journalisten het leven.

Dit jaar bleek Irak het dodelijkste land voor journalisten; daar kwamen 15 mediamakers om het leven. In Afghanistan (13), Mexico (11) en Jemen (8) werden ook veel journalisten gedood. In Syrië overleden 6 journalisten. In totaal vonden de moorden, bomaanslagen en beschietingen in 23 landen plaats.

Geen straffeloosheid op deze misdaden

De federatie die 600.000 leden in 140 landen vertegenwoordigt, zegt dat de daling geen reden voor blijdschap mag zijn. Volgens de organisatie zijn de meldingen van toenemende bedreigingen, intimidatie en zelfcensuur bewijs dat de vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd.

De daling van het aantal gedode journalisten is te danken aan minder moorden in de Filipijnen, Libië, Honduras en Zuid-Soedan. Het geweld in Afghanistan, Guatemala, Irak en Mexico is echter wel toegenomen.

De president van de federatie, Philippe Leruth:

“Deze niveaus van geweld in de media moeten aansporen tot betere bescherming van journalisten. Er mag geen straffeloosheid bestaan op deze misdaden. De IFJ en haar relaties over de hele wereld zullen de inspanningen verdubbelen om de schaduw van geweld op journalisten weg te halen.”

De organisatie waarschuwt dat de cijfers nog hoger zouden kunnen liggen, omdat niet alle informatie te verifiëren valt en niet alle bronnen vertrouwd kunnen worden.

Het Committee to Protect Journalists (CPJ) meldde eerder dat er 48 journalisten zijn gedood tussen 1 januari en 15 december van dit jaar. In 2015 waren dat er volgens de organisatie 72. CPJ onderzoekt nog of de dood van 27 andere journalisten werkgerelateerd is. Meer dan de helft van de slachtoffers (26) kwam dit jaar om in gevechten. In Syrië zouden de meeste doden zijn gevallen: 14.