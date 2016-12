Afgelopen dagen loop ik verloren het kantoor waar ik werk binnen. Het heeft veel weg van een vergeten stad. De indrukwekkende marmeren hal waar normaliter zo’n 2000 maatpakken doorheen wandelen, ligt er spookachtig bij. De barista’s staan beteuterd achter het koffiezetapparaat; er komen twee mensen per uur vertrouwen ze me toe. Waarvan ik er vaak één ben. Ik mis het geroezemoes. Het is te stil en te rustig, zelfs de lichten worden gedimd als je niet genoeg beweegt. „Wat doen wij hier eigenlijk?” Een collega antwoordt: „tussen Kerst en Oud & Nieuw verdien je altijd wat gratis geld bij.”

