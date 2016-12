VS zetten 35 medewerkers van Russische geheime diensten uit

35 medewerkers van de Russische geheime diensten moeten de Verenigde Staten verlaten wegens de Russische verkiezingshacks tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat valt te lezen in een verklaring die Obama donderdag gaf. De medewerkers krijgen 72 uur de tijd om het land te verlaten.

Een andere sanctie die de Verenigde Staten opleggen, is het sluiten van twee Russische centra die volgens de Amerikaanse regering worden gebruikt “voor inlichtingsdoeleinden”. De centra, gevestigd in New York en Maryland, zijn vanaf vrijdag niet meer toegankelijk voor de Russen. Daarnaast werden ook sancties getroffen tegen de Russische geheime dienst FSB en de militaire inlichtingendienst GRU. Vier agenten van de GRU en drie bedrijven die “materiële steun” leverden aan de “cyberactiviteiten”, van de GRU staan ook op de sanctielijst, aldus Obama.

