Debbie Reynolds ging vrolijk van de ene film naar de andere

Een dag nadat Carrie Fisher stierf, is nu ook haar moeder overleden: de actrice Debbie Reynolds, die in 1952 dansend en zingend haar grote doorbraak beleefde in de fameuze musicalfilm Singin’ in the rain. Een hartaanval maakte een eind aan haar leven, toen ze het nieuws over haar dochter nog maar net had gehoord. Ze was 84 jaar. „Ze is nu bij Carrie”, verklaarde haar zoon Todd Fisher. „We zijn er kapot van.”

Debbie Reynolds was een timmermansdochter, die in 1939 met haar ouders naar Los Angeles verhuisde en daar negen jaar later – op haar zestiende – een miss-verkiezing won. Zo belandde ze ook al snel in Hollywood, waar ze begon als figurante. En al heel gauw werd ze bij de studiobazen in die tijd bekend om haar charmante, levendige uitstraling met de onschuld van een buurmeisje.

Toen ze de vrouwelijke hoofdrol kreeg in Singin’ in the rain, was ze nog maar negentien. Het ogenschijnlijk onvermoeibare zang- en dansnummer Good morning, samen met Gene Kelly en Donald O’Connor, werd iconisch. Later vertelde ze dat het bloed na afloop van de opnamen in haar schoenen stond.

Fragment uit Singin' in the rain.



In de jaren vijftig maakte Debbie Reynolds de ene amusementsfilm na de andere, terwijl ze ook als zangeres van het lichte poprepertoire actief was. Een van haar latere filmsuccessen was The singing nun (1966), een zoete versie van het levensverhaal van de Belgische non Soeur Sourire. Ook speelde ze tot in 2006 nog af en toe mee in de comedyserie Will and Grace, als de moeder van Grace.

Debbie Reynolds trouwde in totaal drie keer – eerst met de charmezanger Eddie Fisher, die de vader van haar kinderen Carrie en Todd werd, en daarna de wijk nam naar Liz Taylor. De daaropvolgende mannen waren zakenlieden.

Carrie Fisher maakte er nadien geen geheim van dat de verhouding met haar moeder niet altijd ideaal was geweest. Maar op het filmfestival van Cannes ging dit jaar de documentaire Bright lights in première, waarin moeder en dochter lieten blijken dat ze sinds enige tijd min of meer in vrede met elkaar konden verkeren.

Debbie Reynolds en Carrie Fisher werden in 2011 samen geïnterviewd door Oprah Winfrey