Vijf auto’s en voormalig zwembad uitgebrand in Culemborg

In het Gelderse Culemborg zijn in de nacht van woensdag op donderdag vijf auto’s uitgebrand. Het gaat daarbij om losse branden, niet om één brand die van de ene auto naar de andere is overgeslagen, zo meldt de politie aan persbureau ANP. Alle branden vonden plaats in de woonwijk Terweijde.

De eerste meldingen van autobranden kwamen woensdagnacht binnen rond 2.00 uur. Enkele uren daarvoor was de brandweer al uitgerukt voor een brand in een leegstaand zwembad in Culemborg, gelegen aan de rand van Terweijde. Onderzocht wordt nog of er een verband is met de autobranden, meldt de politie aan ANP.

Het Culemborgse Terweijde is regelmatig het toneel van autobranden. Alleen al deze maand verloren meerdere autobezitters hun voertuig door een brand. Alle vijf auto’s zijn inmiddels geblust en worden volgens De Gelderlander weggesleept of bewaakt. De politie opent donderdagochtend een onderzoek naar de branden, aldus het dagblad.

Oorzaak zwembadbrand nog niet bekend

Ook de brand in voormalig zwembad De Meer is inmiddels geblust, zo liet de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid via Twitter weten. De brandweer had woensdagavond veel blusvoertuigen nodig om de vlammen onder controle te krijgen. In het pand zat asbest, maar dat zit in de buizen in de fundering en komt niet vrij.

De oorzaak van de brand in het zwembad is nog niet bekend. Ook daar gaat de politie onderzoek naar doen. In het pand zou een moskee komen, die nu nog aan de andere kant van de stad is gevestigd. Deze zomer ging de gemeente akkoord met de verkoop van het pand aan de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg.