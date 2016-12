Verdachte Tunesiër aanslag Berlijn vrijgelaten

De 40-jarige Tunesiër die woensdag in Berlijn werd gearresteerd vanwege vermeende betrokkenheid bij de aanslag op de kerstmarkt op Breitscheidplatz is donderdag weer vrijgelaten. Dat heeft de Duitse justitie donderdag laten weten op een persconferentie.

Woensdag werd de man aangehouden omdat zijn telefoonnummer in de mobiele telefoon van Anis Amri, de waarschijnlijke dader van de aanslag, stond opgeslagen. Amri, eveneens afkomstig uit Tunesië, zou voordat hij met een vrachtwagen op de kerstmarkt inreed telefonisch contact hebben gezocht met de 40-jarige Tunesiër. Donderdag maakte justitie echter bekend dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat de gearresteerde persoon toch niet de contactpersoon van Amri was.

‘Amri gebruikte zelfde soort pistool’

Tijdens een persconferentie maakte de Duitse justitie nog meer bekend over het onderzoek naar de aanslag. Zo zou de video die van Amri enkele dagen na de aanslag opdook en waarin hij trouw zweert aan IS-leider Baghdadi inmiddels als authentiek worden beschouwd. Het pistool waarmee Amri de Poolse chauffeur van de vrachtwagen heeft vermoord zou na onderzoek van hetzelfde kaliber blijken te zijn als het pistool dat gebruikt is in het vuurgevecht met de Italiaanse politie in Milaan, waarbij Amri om het leven kwam. Nader onderzoek naar de patronen moet uitwijzen of het om precies hetzelfde wapen gaat.

De Duitse justitie bevestigde donderdag ook eerdere berichten van Duitse media dat het automatische remsysteem van de vrachtwagen in werking is getreden. Die beveiliging zorgde ervoor dat de vrachtwagen na circa 80 meter tot stilstand kwam. Waarschijnlijk heeft dat voorkomen dat er meer slachtoffers vielen.

Woensdag bevestigde het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) dat Amri na de aanslag zeer waarschijnlijk ook in Nederland is geweest. Het OM doet onderzoek naar bewakingsbeelden uit Nijmegen waarop Amri vrijwel zeker te zien is. Amri zou volgens Franse media vervolgens in Amsterdam een bus naar Lyon gepakt hebben. Deze berichten kon het OM woensdag nog niet bevestigen.

Huiszoekingen in Italië

De Italiaanse premier Paolo Gentiloni heeft donderdag in een persconferentie laten weten dat er geen aanwijzingen zijn dat Amri specifieke contacten had in Italië. De afgelopen dagen heeft de Italiaanse recherche onderzocht of Amri aangesloten was bij een jihadistisch netwerk in Italië. Daarvoor zijn geen bewijzen gevonden.

Donderdag werden in Rome tegelijkertijd wel een drietal appartementen doorzocht waar Amri in 2015 zou zijn verbleven, zo meldt persbureau Reuters op basis van een bron bij justitie. In een van die appartementen zou een Tunesiër wonen die momenteel vastzit voor drugshandel. Bij de doorzoekingen werden mobiele telefoons in beslag genomen.

Premier Gentiloni benadrukte donderdag dat de Italiaanse overheid het anti-terreurbeleid wil versterken. Daaronder zouden ook maatregelen moeten vallen om migranten vanuit asielzoekerscentra sneller terug te sturen. Gentiloni gaf toe dat Amri tijdens zijn tijd in Italië geradicaliseerd is. Pogingen om hem uit te zetten nadat hij een gevangenisstraf had uitgezeten faalden.