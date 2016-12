Turkse schrijver Ahmet Sik opgepakt om tweet

De prominente onderzoeksjournalist en regeringscriticus Ahmet Sik is donderdag in Istanbul opgepakt. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu. Ook meldt Sik zelf op Twitter dat hij meegenomen is.

De reden voor zijn arrestatie is onduidelijk, maar zou verband houden met eerdere tweets, aldus Reuters. Daarin zou hij de staat, de militairen en de politie hebben beledigd en terroristische uitlatingen hebben gedaan, aldus staatspersbureau Anadolu.

De onderzoeksjournalist is een prominente criticus van de beweging van Fethullah Gülen, de in de Verenigde Staten woonachtige geestelijke die door president Erdogan voor de couppoging van afgelopen zomer verantwoordelijk wordt gehouden. Sik was ook zeer kritisch op de jarenlange steun voor Gülen door de regerende AK-partij en door Erdogan zelf, voordat het in 2013 tot een breuk kwam.

Sik heeft eerder een jaar vastgezeten omdat hij Het Leger van de Imam (2011) schreef, een kritisch boek over de Gülenbeweging. Het kwam de regering aanvankelijk goed uit. Toch werd het boek uiteindelijk verbannen.

Gülen en Erdogan voor de rechter

In een interview ongeveer een maand na de mislukte staatsgreep noemde Sik het “een groot verzuim om over de Gülenbeweging te praten en tegelijkertijd de medeschuld van de AKP te verzwijgen”, aldus ANP. Sik zei toen dat Gülen en Erdogan allebei voor de rechter zouden moeten worden gebracht.

In de afgelopen zes maanden hebben Turkse autoriteiten 1.656 mensen gearresteerd die worden verdacht van het steunen van een terroristische organisatie. Onder hen zijn ook mensen die ambtenaren hebben beledigd op sociale media. Uit cijfers van de Turkse autoriteiten blijkt dat er nog meer dan 10.000 mensen onderzocht worden voor vergelijkbare vergrijpen.