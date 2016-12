Tweelagenparfait

Bij een feestje hoort ook een dessert. Ik was vroeger altijd dol op ijstaarten met chocolade, maar om die na te maken is een hoop werk. Dan is deze parfait een stuk makkelijker. U kunt variëren met de smaken, want de basis staat in dit recept. Dankzij de kokosroom is het nog plantaardig ook.

Door de koeling is de kokosroom boven komen drijven in de blikken kokosmelk. Schep voor de koffie-chocoladeparfait de room uit de gekoelde blikken kokosmelk. Klop de dikke room luchtig met een handmixer; dit duurt een paar minuten. Doe de overige ingrediënten voor de koffie-chocoladeparfait in een keukenmachine en pureer tot een glad mengsel. Meng de room voorzichtig door de gepureerde ingrediënten. Doe de massa in een cakevorm van 1 liter en laat afgedekt met plastic folie minimaal 2 uur hard worden in de vriezer. Schep voor de banaan-cantucciniparfait de room uit de gekoelde blikken kokosmelk. Doe kokosroom, ahorn- of rijstsiroop en bevroren bananen in je keukenmachine en mix tot een gladde massa. Mix niet te lang want dan smelten de bananen. Voeg de koekstukjes en gedroogde abrikozen toe en roer voorzichtig door met een lepel. Schep het ijs op het koffie-chocoladeijs in de vriezer en laat afgedekt met plasticfolie in 4-6 uur bevriezen. Haal het ijs een halfuur voor het serveren uit de vriezer. Serveer het in plakken.