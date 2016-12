Reparatie Merwedebrug is klaar

De reparatie van de Merwedebrug bij Gorinchem is sinds donderdagochtend voltooid. De beperkingen voor de scheepvaart en het vrachtverkeer zijn opgeheven. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Tijdens de nachtafsluitingen voor Kerst zijn de laatste stappen ondernomen om de brug te repareren. Daarna zijn de steigers weggehaald. Dat betekent dat al het verkeer weer over de brug kan, inclusief voertuigen die zwaarder zijn dan vijftig ton.

De Merwedebrug, die deel is van de A27, werd in oktober afgesloten nadat er haarscheurtjes werden gevonden in de constructie. De schade kwam aan het licht door inspecties in het kader van de verbreding van de A27. Personenauto’s mochten al snel weer over de brug, maar vrachtverkeer werd lange tijd niet toegelaten. Begin december werd de brug weer opengesteld voor zware vrachtwagens, maar voertuigen uit de ‘zeer zware’ categorie van boven de vijftig ton waren nog steeds niet welkom.

De transportsector heeft inmiddels 1,8 miljoen euro aan schadeclaims ingediend vanwege het sluiten van de brug. Vijf verschillende bedrijven diende claims in bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.