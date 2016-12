Opnieuw megatransfer China: Tévez naar Shanghai

De Chinese voetbalcompetitie is opnieuw een grote naam rijker. Carlos Tévez verruilt het Argentijnse Boca Juniors voor Shanghai Shenhua, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Chinese Super League. Volgens verschillende media gaat de Argentijn ruim 38 miljoen euro per jaar verdienen en wordt hij daarmee de bestbetaalde voetballer ter wereld.

De transfer van de 32-jarige Tévez was al een tijdlang aanstaande en werd woensdagnacht door beide clubs afgerond, zo melden Boca en Shanghai Shenhua op hun websites. In de verklaringen wordt met geen woord gerept over bedragen, maar volgens persbureau Reuters betaalt de Chinese club 84 miljoen euro om het contract van Tévez af te kopen.

Als dat bedrag klopt is de transfer van de Argentijnse aanvaller een van de grootste ooit: voor slechts vijf voetballers werd een hogere geldsom betaald. Per week gaat Tévez omgerekend 760.000 dollar verdienen, zo schrijven onder meer Reuters en persbureau AFP. Dat is fors meer dan het bedrag dat topvoetballers zoals Cristiano Ronaldo en Lionel Messi naar verluidt ontvangen.