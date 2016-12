Offensief tegen IS in Mosul hervat

Het Iraakse leger heeft op donderdag de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in de Noord-Iraakse stad Mosul hervat. De Iraakse troepen zijn begonnen met een aanval in de oostelijke districten van de stad, waar al enige tijd een patstelling bestaat. Dat meldt persbureau Reuters. Het is de tweede fase in de geplande poging om de Iraakse stad te bevrijden.

Ongeveer een kwart van de stad is nu in handen van het leger. De Iraakse troepen lastten twee weken geleden een geplande pauze in voor herbevoorrading. Op donderdagochtend werd er nog niet veel vooruitgang gesignaleerd, aldus een anonieme officier tegen Reuters. “Onze troepen hebben in de eerste vijf tot tien minuten ongeveer 500 meter ingenomen. Nu beginnen ze met schieten.”

Tekst loopt door na de kaart



Wachten

Aan de zuidoostelijke, westelijke en noordelijke flanken van de stad staan al weken soldaten en politietroepen te wachten. Ze kunnen de stad nog niet in vanwege een tekort aan materieel en training. De elitetroepen aan de oostkant hebben meer succes. Die hebben tijdens de gevechtspauze extra manschappen ontvangen en zijn volgens het leger slechts drie kilometer verwijderd van het centrum van de stad.

Kijk ook In Beeld: Zij vechten tegen IS

Op dinsdag zei de Iraakse minister-president Haider al-Abadi dat het leger waarschijnlijk nog drie maanden nodig zou hebben om de stad volledig te bevrijden. Kort daarvoor werd de laatst overgebleven brug tussen Oost- en West-Mosul gebombardeerd. De rivier de Tigris deelt de stad op in een oostelijk en westelijk deel.