Acht keer samen onder de 50 euro uit eten in Amsterdam

Recensent en journalist Petra Possel test wekelijks een restaurant in en om Amsterdam.

Het jaar is bijna voorbij, het kerstdiner zit achter de knopen en de beurs is leeg. Afgelopen jaar gingen we veertig keer uit eten om er in deze Amsterdambijlage over te schrijven. Gemiddeld gaven we per keer 100 euro uit voor twee personen, inclusief drank. Allemaal leuk en aardig, maar kan het ietsje minder, ietsje betaalbaarder? Ja, dat kan! Bij de volgende restaurants ben je uit en thuis voor 50 euro voor twee personen, inclusief drank – en het is nog lekker en leuk ook!

John’s Bistro (Distelweg 83)

Een beetje verstopt op een industrieterrein in Noord in een voormalige verkeerstoren. Lekker, verantwoord en voornamelijk vegetarisch. We aten vier gangen voor 12,50 euro, een extra vlees- of visgang is het 16 euro. Iedere maand wisselt het menu dat qua smaken de hele wereld over gaat. De relaxte, studentikoze sfeer stond ons aan, de wijnen ook.

World of Food (Develstein 100)

Er wordt gefluisterd dat het niet denderend gaat bij World of Food, de overdekte eetmarkt in een voormalige parkeergarage in Zuidoost. Doodzonde, zo’n leuke plek waar je goed kunt eten. Veel Surinaams, maar ook Antilliaans, Indiaas, Afrikaans, Turks, Armeens, et cetera. Wij aten bij ‘Supu!’; Surinamers die behalve soep ook nasi, visschotels en meer serveren, alles voor rond een tientje.

Saravaana bhavan (Stadhouderskade 123)

Indiaas, vegetarisch en ontzettend lekker, het Amsterdamse filiaal van deze wereldwijde keten. De inrichting is niet onze smaak, het eten wel – en dat is betaalbaar. Ze serveren hier de lekkerste dosa (hartige pannenkoekjes) met drie soorten chutney van de stad (vanaf 7,-) en de Indiase rijsttafel is een complete maaltijd (15,-). Kom op tijd, er staat vaak een rij.

Spaghetteria (Pretoriusstraat, Jan Hanzenstraat, Van Woustraat)

Wat gaat er boven een goed bord pasta? Nou, niets. Bij deze pastabars (drie vestigingen) gebruiken ze uitstekende bloem en smakelijke vullingen. Het menu – zes traditionele recepten – wisselt vaak, dus vervelen gaat het nooit. En ja, spaghetti vongole (venusschelpen) is onze lievelingsklassieker. De inrichting is modern, licht en er zijn aanschuiftafels, dus drie uur blijven zitten is geen optie.

La Falote (Roelof Hartstraat 26)

Een alleraardigst eethuisje in Zuid dat er al meer dan een kwart eeuw zit. Een dagmenu kost 10,50, driegangen (soep, hoofd- en nagerecht) 15,95. Eten zoals bij moeder thuis: sukadelapjes, vis met bietjes, biefstukje met gebakken uitjes en champignons, maar ook bloedworst, kapucijners met spek of kalfslever. Een glas wijn schenken ze hier voor 3,50; kom daar eens om in Amsterdam!

Bij Marjan (Australiëhavenweg 112)

Truckerscafé op een desolate plek in het westelijk havengebied waar Marjan de pollepel slaat. Altijd druk rond etenstijd vanwege de zelfgemaakte gehaktballen, de ‘18 tonner’ (dubbele fatboyburger), schnitzel, bami of nasi met gebakken ei, saté, kroepoek en het menu (voor- hoofd- en nagerecht voor 15,95). De friet is zelfgemaakt en komt uit schoon vet, je kunt ook gebakken of gekookte aardappels nemen. Als toetje is er een vlaflip met slagroom… we zijn weer thuis!

Couscousclub (Ceintuurbaan 346)

Dit is een blijvertje door de kwaliteit van het eten. Bij de Couscousclub hebben ze couscous in drie versies: vegetarisch (9,-), of maison (12,-) en royale (15,-) met merguez en/of lamsvlees. Een glas wijn kost hier slechts 3,50. De tarte tatin wordt alom geroemd.

Fou Fow Ramen (Elandsgracht 2a)

Al lang ontdekt door de echte lekkerbekken. Ramen, ofwel Japanse noedelsoep, zoals het moet smaken: lang getrokken bouillon van varkensbotten, kip, miso of soja. Die van varken (tonkotsu) kan ons zeer bekoren: lekker vettig en smaakvol en goed gevuld. Neem vooraf gyoza (eenhapspasteitjes) en drink thee, sake of bier. Je kunt niet reserveren.