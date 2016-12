Koen Verweij, de gevallen ster die weer opkrabbelt

Vooraf even dollen met Kjeld Nuis op de fiets in de warming-upruimte achter de tribune. Een blik uitwisselen met Sven Kramer. Eindelijk keerde Koen Verweij terug op de plaats waar hij wil: tussen de kampioenen in een vol Thialf.

Na zijn race op de 1.500 meter plofte hij voldaan op de kussens langs het ijs, naast zijn nieuwe ‘prestatiecoach’ Ingrid Paul. „Ik heb weer ouderwets plezier beleefd”, klonk het later in de catacomben. „Het is mooi om weer eens kapot te gaan voor al die mensen.”

Vierde was Verweij geëindigd, achter het Lotto-Jumbo trio Kramer (1.45,82), Nuis (1.46,05) en Patrick Roest (1.46,15), net één plek te laag om zich te plaatsen voor de WK afstanden. In zijn glorietijd een garantie voor woede en agressie. Nu telde hij zijn zegeningen. Goed begin, snelle tijd (1.46,66) en zich nog net langs zijn tegenstander geknokt. Bijna twee jaar had hij geen fatsoenlijke race gereden. Te weinig getraind, te veel getraind. Niet geleefd als topsporter. En nu dit. „Dit begint weer een beetje op mijn oude niveau te lijken.”

0,003 van een luttele seconde scheelde het of Verweij had in 2014 op 23-jarige leeftijd de olympische gouden medaille op de 1.500 meter gewonnen, die nu ging naar de Poolse brandweerman Zbigniew Bródka. Goud op de ploegenachtervolging en even later de wereldtitel allround in Thialf konden het gemis nooit helemaal compenseren. Maar er zijn jonge topschaatsers genoeg die een carrière uitbouwden op een dunner fundament.

Nog sneller dan zijn ster steeg, doofde hij weer. Het nieuwe schaatsidool was die zomer de held in het SBS6-programma Sterren Springen, graag gezien op feesten en partijen. Binnen no time kwam hij naar eigen schatting dertien kilo aan. Dankzij grenzeloos talent volgden in het na-olympisch seizoen bij vlagen nog goede prestaties. Al vielen die in het niet bij geruzie in zijn nieuwe ploeg, Corendon. Met hemzelf in de hoofdrol.

Waar Sven Kramer (Lotto-Jumbo) en Ireen Wüst (Continu en nu Justlease.nl) ook na het tijdperk-TVM succesvol bleven, slaagde Verweij er niet in een nieuwe ploeg te dragen. „Zwak dat hij niet als een topsporter kan leven”, kapittelde destijds oud-topper Gianni Romme, die hem nu bij de NK namens Team Plantina als coach terzijde staat op het ijs.

Mateloos talent

Corendon stapte verbitterd uit het schaatsen, Verweij sloeg vorig seizoen een jaartje over. ‘Overtraind’, heette het. „Manipulatief en onbetrouwbaar”, typeerde coach Jan van Veen hem genadeloos in de Volkskrant. Toch zijn er ook genoeg die een zwak houden voor de extraverte en kleurrijke Verweij, mateloos talent als zijn provinciegenoot Thomas Dekker ooit op de fiets. „Koen moet gewoon een schop onder zijn kont hebben”, sprak Kramer begin dit seizoen. Persoonlijk sponsor en vastgoedhandelaar Dirk-Jan Bakker gelooft in een comeback. Alleszeggend is ook die foto op Twitter met zijn onafscheidelijke vader, met na ‘Dad’ een hartje.

Door privéproblemen ging zijn seizoenstart de mist in. Hij vertrok naar de Spaanse zon, trainde twee maanden op schema’s van Ingrid Paul. En hervond in Thialf de aansluiting met de top, belangrijk met het oog op de Winterspelen begin 2018.

Misschien zat zijn grootste winst wel in dat speelse klapje in zijn maag dat Kramer hem na afloop toediende. „Zonde dat een gozer met zoveel talent nog zo weinig heeft gewonnen”, sprak de winnaar van de 1.500 later. „Maar dat weet hij zelf ook wel.”