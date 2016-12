Jonge migranten uit ‘jungle’ Calais vangen bot in Verenigd Koninkrijk

Van de 36 migrantenjongeren uit het tentenkamp ‘de jungle’ in Calais, die na de sluiting ervan hoopten zich in het Verenigd Koninkrijk te kunnen vestigen, zouden sommige zelfmoordpogingen hebben gedaan en tijdens hun vlucht seksueel zijn uitgebuit. Toch wees het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hun aanvraag voor overplaatsing naar het VK af. In mei hadden de Britten nog beloofd een deel van de kwetsbare jongeren op te vangen die in de ‘jungle’ verbleven. In het Verenigd Koninkrijk zouden ze een asielaanvraag mogen indienen en daar de verdere procedure mogen afwachten.

Maar na de ontruiming eind oktober van ‘Calais’ werden 36 minderjarigen, in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, verspreid over verschillende opvangcentra in Frankrijk. Daar worden ze vertegenwoordigd door Britse advocaten die hen helpen om naar het Verenigd Koninkrijk te komen. De jongeren dienden in oktober hun aanvraag in, maar 28 van hen kregen half december te horen dat hun aanvraag is afgewezen. Acht anderen wachten nog altijd op een reactie. De afgewezen jongeren vragen nu om een juridische herziening van het besluit van Amber Rudd, de Britse minister van Binnenlandse Zaken.

Mondeling

„Het is schandalig dat hun aanvragen zijn afgewezen”, zegt advocaat Toufique Hossain van advocatenkantoor Duncan Lewis, die opkomt voor de rechten van de jonge migranten. „In veel gevallen hebben de jongeren via via gehoord dat hun aanvraag is afgewezen. Nu weten we dus niet op welke gronden dat is gebeurd. Schriftelijk hebben de Britten niets laten weten”, zegt Hossain telefonisch.

Het Britse parlement beloofde in mei een deel van de minderjarige alleenreizende migrantenjongeren die in Calais zaten, over te plaatsen naar het Verenigd Koninkrijk. Omdat de ‘jungle’ zou worden gesloten, bestond de angst dat de jonge migranten aan hun lot werden overgelaten.

Het advocatenkantoor van Hossain ging daarom, op uitnodiging van vrijwilligersorganisaties, op bezoek bij de jongeren om hen op hun rechten te wijzen. „Hier hebben we veertig jongeren gesproken waarvan we dachten dat ze in aanmerking zouden komen voor een overplaatsing naar het Verenigd Koninkrijk”, zegt Hossain. Het betreft kwetsbare en alleenstaande minderjarigen die na maart 2016 in Frankrijk zijn aangekomen.

Zelfmoordpoging

De Britse krant The Guardian beschreef het verhaal van een 14-jarige Afghaanse jongen, die alleen en via zeven verschillende landen naar Frankrijk vluchtte. Onderweg zou de jongen zijn uitgehongerd, mishandeld, en door mensensmokkelaars zowel seksueel als psychologisch zijn uitgebuit. In Calais zou hij met rubber kogels zijn beschoten. De jongen zou meerdere malen een zelfmoordpoging hebben gedaan. „Een maatschappelijk werker en een psycholoog stelden vast dat hij depressief is en getraumatiseerd. Toch is zijn aanvraag op overplaatsing door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken afgewezen”, vertelt Hossain.

Hoe is weigering te verklaren? „Ik denk dat het met het huidige politieke klimaat te maken heeft in het Verenigd Koninkrijk”, zegt Hossain. Sinds mei slaagden enkele honderden minderjarige migranten er wel in het VK te bereiken, maar dat waren volgens Hossain vooral jonge meisjes.

„Ik denk dat zij voorrang kregen omdat ze nog kwetsbaarder zouden zijn. Maar het gaat in alle gevallen om kinderen. Of ze nou 14, 15 of 16 zijn, ze zijn allemaal alleen en dus kwetsbaar.”

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat minderjarige migranten die zich verwaarloosd voelen door de Franse autoriteiten, bij de Franse rechter moeten klagen. Het ministerie heeft beloofd begin januari duidelijk te maken waarom de jongeren zijn geweigerd. Hossain en zijn collega’s besluiten dan welke juridische stappen ze eventueel zullen nemen.