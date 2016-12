‘Jeugdspelers dragen hun eigen tas niet meer’

De aanleiding

In een interview in Voetbal International analyseert Ronald Koeman de huidige lichting jeugdvoetballers. De coach van het Engelse Everton zegt dat de „nieuwe tijd” voor „een bepaalde luiigheid” heeft gezorgd. „Wat moeten de kinderen van nu nog zelf doen? Met een druk op de knop regelen ze alles.” Koeman zegt: „Er is geen hardheid meer” – dat citaat is ook de kop boven het artikel.

Als voorbeeld geeft hij: „Ze dragen hun eigen tas niet, want op de club liggen de spullen klaar. Ze poetsen niet eens meer hun eigen schoenen.” We checken of dit zo is.

Waar is het op gebaseerd?

Het niet duidelijk waarop Koeman zich baseert, de woordvoerder van Everton gaat niet in op vragen. Het is aannemelijk dat hij de uitspraken heeft gedaan op basis van eigen waarnemingen en ervaringen. Gezien de context van het interview doelt hij waarschijnlijk op Nederlandse jeugdspelers bij betaaldvoetbalclubs.

En klopt het?

Voor een goed beeld van jeugdspelers richten we ons tot het ‘hoofd jeugdopleiding’ bij elk van de achttien eredivisieclubs. Zij overzien de jeugdelftallen binnen de club. Dertien hoofden opleiding reageren op vragen. De grote meerderheid herkent zich niet in de uitspraken van Koeman. Kort samengevat: ja, de jeugdspeler verandert, maar ze zijn niet lui. Er wordt soms twee keer per dag getraind, in combinatie met school. „Er zijn bij ons jeugdspelers die om half zes opstaan en pas tegen tien uur ’s avonds thuiskomen”, zegt Art Langeler van PSV.

Verreweg de meeste spelers dragen zelf hun tas, blijkt uit de rondgang. Bij enkele opleidingen zijn hier regels en afspraken over gemaakt.

Het gebeurt incidenteel dat een ouder van een speler de tas draagt. Nieuw is dit niet. „Dat gebeurde twintig jaar terug ook”, zegt Dolf Roks van Sparta. Als een ouder de tas draagt, spreekt de trainer de speler of ouder hier doorgaans op aan. Er wordt door enkele hoofden opleiding gezegd: het is zwaarder geworden doordat jeugdspelers naast hun voetbaltas ook schoolboeken meedragen. Roks ziet bij Sparta veel tassen met wieltjes, omdat spelers veel spullen meenemen. Bij de meeste clubs moeten de spelers zelf de trainingskleding wassen, wel zorgt de club voor een schoon wedstrijdtenue.

Dan het onderhouden van de voetbalschoenen. Daar zorgen de spelers zelf voor, zeggen de hoofden opleiding bijna unaniem. Wat wel voorkomt: toptalenten die een schoenencontract tekenen bij een merk en dan steeds nieuwe schoen krijgen, soms al na een paar keer spelen. „Hierdoor zie je een verwende cultuur ontstaan”, zegt Edwin Petersen van Vitesse. „Waarom zou je ze nog schoonmaken?”

Poetsen is niet meer van deze tijd doordat de jeugd nauwelijks op leren schoenen speelt. Zij kiezen voor modernere schoenen van synthetische stoffen, waarbij schoonmaken met een vochtige doek volstaat. En: door de vele wedstrijden op kunstgras raken de schoenen minder vuil.

De hoofden opleiding erkennen: er wordt nu meer voor de jeugd geregeld, bijna alle clubs zetten busjes in voor het vervoer. Enkelen zeggen: de jeugd is nu minder volhardend. Tegelijkertijd vinden veel opleiders jeugdspelers nog even bereidwillig. Peter van der Veen, KNVB-jeugdtrainer van de ‘onder 15 en onder 16’: „We moeten oppassen met generaliseren en zeggen dat het vroeger beter was.”

Conclusie

Het komt incidenteel voor dat jeugdspelers hun voetbaltas niet dragen, maar het overgrote deel doet dit wel, blijkt uit een rondgang langs profclubs. Ook onderhouden ze hun voetbalschoenen, poetsen is doorgaans niet nodig doordat de huidige jeugd amper op leer speelt. Alles meewegende beoordelen we Koemans uitspraken als grotendeels onwaar.

