Ireen Wüst ook Nederlands kampioen op de 3.000 meter

Nadat Ireen Wüst woensdag bij de NK Afstanden al als eerste finishte op de 1.500 meter, heeft de Brabantse schaatser donderdag ook de titel voor de drie kilometer weten te behalen. De dertigjarige Wüst won in Thialf met een tijd van 4.02,31. Daarmee liet ze Antoinette de Jong (4.02,76) en Yvonne Nauta (4.04,50) achter zich.

Zij kwalificeren zich alle drie voor de WK Afstanden die in februari in Zuid-Korea plaatsvinden. Carlijn Achtereekte finishte als vierde en greep daardoor net mis (tijd: 4.04,81).

Plaatsbewijzen voor eindtoernooien

Bij de NK die tot en met vrijdag duren kunnen de deelnemende schaatsers - naast nationale titels - verschillende plaatsbewijzen voor eindtoernooien winnen. De beste drie op elke afstand mogen meedoen aan de WK afstanden in Zuid-Korea. Op de 5.000 meter voor vrouwen en 10.000 meter bij de mannen zijn twee plaatsbewijzen te verdienen.

Ook worden er klassementen gemaakt over de 1.500 en 3.000 meter bij de vrouwen en de 1.500 en 5.000 meter bij de mannen. De beste drie rijders van die rankings mogen begin januari meedoen aan het Allround-toernooi van de EK - die eveneens in Thialf plaatsvinden. Dit gaat ook op voor de drie beste schaatsers over de gecombineerde 500 en 100 meter, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

Op basis van het gecombineerde fictieve klassement over de 1.500 en 3.000 meter vrouwen gingen de drie beschikbare plaatse voor het EK naar Wüst, De Jong en Nauta.