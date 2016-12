Hoe de kleine Afghaanse Messi zijn grote held Lionel ontmoette

Met veel fantasie, een boodschappentasje en een viltstift kon Murtaza Ahmadi zich zijn idool Lionel Messi wanen. Zijn ‘shirt’ maakte hem in januari van dit jaar wereldberoemd. De 5-jarige Murtaza woonde toen in het oosten van Afghanistan en zijn vader had geen geld om een voetbalshirt te kopen. Dus maakte hij er zelf maar een.

Nadat zijn foto viral ging, kwamen er oproepen uit de hele wereld om Murtaza naar Barcelona te krijgen. FC Barcelona nodigde Ahmadi uit en stuurde hem een shirt, maar van een reis naar Europa kwam het niet. FC Barcelona was in Doha, Qatar voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Al-Ahli.

Bijna elf maanden nadat hij werd gefotografeerd en de foto viral ging, was het eindelijk zover. Het Afghaanse jongetje ontmoette zijn grote held Messi in levende lijve op het veld van Al-Ahli. Hij was niet bij hem weg te slaan en moest uiteindelijk door de scheidsrechter van het veld gedragen worden.

Deze mascotte is niet bij Messi weg te krijgen 😂 #barcelona #fcbarcelona Een video die is geplaatst door FOX Sports (@foxsportsnl) op 13 Dec 2016 om 8:44 PST

Een fantastisch verhaal, met een goed einde. En dat las je ook op veel plekken. Wat echter ontbrak, is hoe de ontmoeting tot stand kwam en wat de familie van Murtaza heeft doorgemaakt. De BBC kwam er eerder al achter dat een ander jongetje uit Afghanistan zich voordeed als Murtaza. De Britse omroep wist vervolgens contact te leggen met de oom en vader van de echte ‘boodschappentasje-Messi’. De BBC hield de afgelopen maanden contact met hen en die leggen uit dat het niet altijd even makkelijk ging.

Lokale gangster

Zo moesten Murtaza en zijn familie vluchten vanuit Afghanistan vluchten naar Pakistan. Een lokale gangster had Murtaza’s vader opgebeld nadat de familie een gesigneerd shirt van Messi had gekregen. De gangster was ervan uitgegaan dat Messi ook wel geld had gestuurd. Hij wilde een deel van dat geld hebben, anders zou hij de jongen kidnappen.

Via Islamabad, Pakistan vluchtte de familie naar Quetta. Daarna bleef het maanden lang stil. De BBC kreeg geen contact meer met de familie. Er werd gevreesd voor hun leven.

Lees verder bij de BBC: Hoe de kleine Afghaanse Messi zijn grote held Lionel ontmoette