Hiddema nummer twee Forum voor Democratie

De 72-jarige advocaat Theo Hiddema bezet de tweede positie op de kandidatenlijst van nieuwkomer Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekker is zoals verwacht Thierry Baudet, de grondlegger van de partij. Forum voor Democratie (FvD) publiceerde donderdag op de website de eerste tien namen van de kandidatenlijst.

Baudet spreekt in een toelichting van een groep mensen “met bewezen kwaliteiten die echt iets willen veranderen”. Hiddema is als strafpleiter in Amsterdam en Maastricht actief geweest en begon in 1981 een eigen praktijk.

Op nummer drie staat Susan Teunissen, kapitein bij de Koninklijke Landmacht. De 35-jarige sociaal geograaf moet volgens de partij “Nederland veiliger en democratischer maken”.

Voormalig journalist Paul Frentrop staat op vijf. Hij heeft onder meer voor NRC en Het Financieele Dagblad geschreven en was ook hoogleraar corporate governance. Hij moet in de Tweede Kamer “leiding gaan geven aan de noodzakelijke sanering van de overheid en verlaging van de belastingen”.

Opiniepeilingen

Volgens Baudet hebben “minstens vijftig serieuze kandidaten zich uit eigen beweging aangemeld”. Dat de partij in opiniepeilingen steeds op nul zetels uitkomt heeft het vertrouwen in het resultaat van de verkiezingen bij hem en de kandidaten niet aangetast. “We halen zeker zoveel zetels als waarmee D66 in de Tweede Kamer kwam”, zegt Baudet. D66 kwam in 1967 met zeven zetels in de Kamer.

Opiniepeilers schetsen volgens Baudet een verkeerd beeld. “Allereerst omdat zij geen rekening houden met de niet-stemmers, zo’n 35 procent van het geheel. Die mensen worden deels nu wel getriggerd, dat zag je ook bij de Brexit en de verkiezing van Trump in de VS.” Ook laten peilers de populariteit van FvD in de sociale media buiten beschouwing en juist op dat vlak zegt Baudet hoog te scoren. “Uit eigen onderzoek blijkt dat nu al 200.000 tot 250.000 mensen vast van plan is om op ons te gaan stemmen.” Dat zou minimaal drie zetels opleveren.

Een van de lijstduwers is de Groningse historicus Frank Ankersmit, tot 2009 vooraanstaand VVD-lid en een van de auteurs van het Liberaal Manifest, de VVD-beginselen uit 2005. Ook rechtsgeleerde Paul Cliteur komt op de lijst. Hij was onlangs getuige voor Geert Wilders in de rechtszaak tegen de PVV-leider.