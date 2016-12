Finse ex-agent tien jaar cel voor drugssmokkel vanuit Nederland

Een Finse ex-politieman die jaren achtereen de narcoticabrigade in het land leidde, is veroordeeld tot tien jaar cel vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel. In 2011 en 2012 hielp Jari Aarnio, zoals de 59-jarige man heet, mee bij de import van 800 kilo hasj vanuit Nederland. Aarnio ontkent alle aantijgingen, schrijft BBC.

De voormalig agent werkte dertig jaar lang bij de anti-drugseenheid van de Finse politie tot hij in 2013 gearresteerd werd. Hij is donderdag door een rechter schuldig bevonden aan vijf drugsgerelateerde vergrijpen, alsmede zeventien andere overtredingen - waaronder het bedreigen van een verdachte en het ‘knoeien met bewijs’.

Dertien jaar cel

In een verklaring stelde de rechtbank dat Aarnio op meedogenloze wijze zijn machtspositie misbruikte en dat zijn daden het publieke vertrouwen in de politie ondermijnen. In een aparte zaak werd de ex-politieman in september veroordeeld tot drie jaar cel, ditmaal wegens fraude. Hij ziet nu in totaal dertien jaar gevangenis tegemoet.

De zaak is opvallend, daar Finland één van ‘s werelds minst corrupte landen is volgens corruptiewaakhond Transparency International. In een overzicht dat de organisatie begin dit jaar publiceerde, eindigde Finland na Denemarken op nummer twee als minst corrupte land.