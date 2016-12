Emeli Sandé en Peter Slager in de albums van deze week

●●●●●

Blitz the Ambassador: Diasporadical

Hiphop: ‘From Jo-Burg to Ferguson, it’s all the same system’, rapt Blitz the Ambassador op ‘Heaven’, het sterkste nummer van zijn nieuwe album. Op een hiphopbeat met afrobeatblazers maakt hij zich kwaad over structureel racisme, van Zuid-Afrika tot in Amerika.

Niet voor niets heet zijn plaat Diasporadical, hij haalt tekstuele en muzikale inspiratie uit alle hoeken van de Afrikaanse diaspora. Net als op zijn vorige platen maakt de in New York woonachtige Ghanees gebruik van een sterk stramien: zijn raps in de stijl van The Roots, Nas en Common worden ondersteund door Afrikaanse en Caribische samples en melodieën. Blitz profileert zich als een centraal figuur in de snel groeiende scene van artiesten met een West-Afrikaanse achtergrond. Van het funky ‘Hello Africa’ tot bonustrack ‘Running’ klinkt Diasporadical als sociaalbewuste rap vol West-Afrikaanse soul. Leendert van der Valk