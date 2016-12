Een web van popsongs die naar elkaar verwijzen

Een onderonsje van witte mannen van middelbare leeftijd – zo luidt de belangrijkste kritiek op de Top 2000. En die kritiek is volkomen terecht, kijk alleen maar eens naar de top 10: nul zwarte artiesten, één vrouw, en zeven liedjes uit de jaren zeventig. Little Richard staat er niet in (de Little River Band wel), John Lee Hooker staat er niet in (Dr. Hook wel), Bessie Smith staat er niet in (Aerosmith wel).

Zo, nu we dat hebben gehad, kunnen we verder luisteren. Want de muziek kan er natuurlijk niets aan doen, en zelfs de meest platgetreden paden in de popmuziek hebben zijweggetjes die leiden naar andere muziek: grote voorgangers, obscure inspiratiebronnen en enthousiaste volgers. Het idee dat popmuziek bestaat uit dit soort vertakkingen, hebben Pieter Steinz (1963-2016) en ik de afgelopen jaren uitgewerkt in Luisteren &Cetera. Want no man is an island, en een popmuzikant al helemaal niet.

En met die blik wordt de Top 2000 al een stuk interessanter. Neem nu nummer 7: David Bowie, die met ‘Heroes’ de Engelse progrock combineerde met de Duitse krautrock van Neu!, en dan gespeeld met een muur aan gitaren die doet denken aan Phil Spectors Wall of Sound.

Of luister naar de nummer 6: Boudewijn de Groots ‘Avond’, en daarna naar Celine Dion („I believe, I believe, I believe in you”). Kenden zij misschien The Four Tops, die al in 1982 zongen: „I Believe in You and Me”? Dankzij zijn tekstschrijver Lennart Nijgh was de muziek van De Groot stevig geworteld in de liedjestraditie. Charles Aznavours ‘Une enfant (de seize ans)’ werd ‘Een meisje van 16’ en Buffy Sainte-Marie’s ‘Universal Soldier’ werd ‘De eeuwige soldaat’. Zo krijgt het web van de popmuziek al snel wat meer kleur op de wangen.

Lees verder in Luisteren &Cetera : Het web van de popmuziek van Pieter Steinz en Bertram Mourits.