Een herinnering aan de doden van 2016 Muhammed Ali David Bowie Fidel Castro Johan Cruijff Prince Rogers Nelson

Pierre Boulez André Courrèges Alan Rickman Glenn Frey Ettore Scola Nancy Reagan Terry Wogan Maurice White Eddy Wally André van den Heuvel Boutros Boutros-Ghali Harper Lee Umberto Eco George Martin Keith Emerson Cees Fasseur Rob Ford Garry Shandling Jaap Dronkers Zaha Hadid Hans-Dietrich Genscher Wim Brands Cox Habbema Jenny Diski Louis van Gasteren Corry Brokken Truus Menger Henk Hofland Bud Spencer Elie Wiesel Bernardo Provenzano Peter Esterhazy Piet de Jong Annet Nieuwenhuyzen Miep Brons Toots Thielemans Sonia Rykiel Pieter Steinz Gene Wilder Marten Fortuyn Clara van Zoelen Edward Albee Shimon Perez Marnix Kappers Dario Fo Bhumibol Adulyadej Mieke Telkamp Eddy Christiani Oleg Popov Leonard Cohen Helga Ruebsamen Gisela May Peter van Straaten John Glenn Joop Braakhekke Henry Heimlich Zsa Zsa Gabor Vera Rubin George Michael Richard Adams Carrie Fisher Debbie Reynolds Teksten:

Japke-d. Bouma, Arjen Fortuin, Jannetje Koelewijn, Rinskje Koelewijn, Gretha Pama, Thomas Rueb, Hendrik Spiering en Miriam Vieveen

Foto's:

AFP, AP, ANP, ANP/Kippa, David van Dam, Vincent Mentzel, Reuters, Andreas Terlaak.

Ontwerp:

Stef Tervelde