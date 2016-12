Duterte dreigt corrupte ambtenaren uit helikopter te gooien

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft gezegd dat hij persoonlijk corrupte ambtenaren uit een vliegende helikopter zal gooien. “Als je corrupt ben, dan zal ik je vinden”, zei hij tijdens een bijeenkomst, aldus Reuters.

“Ik neem je mee in een helikopter naar Manilla (de hoofdstad van de Filippijnen, red.) en gooi je er onderweg uit. Ik heb het al eens gedaan, waarom zou ik het niet nog een keer doen?”

Hij verwijst daarmee naar uitspraken die hij twee weken geleden deed tijdens een speech. Toen zei Duterte dat hij persoonlijk criminelen heeft vermoord tijdens zijn periode als burgemeester van Davao. Hij zou een Chinese man die verdacht werd van verkrachting en moord uit een helikopter hebben gegooid.

Ook vertelde Duterte dat hij op zijn motor rondreed door de stad, op zoek naar problemen. “Ik zocht echt de confrontatie op om te kunnen moorden. Ik moest de politieagenten laten zien: als ik het kan, kunnen jullie het ook.”

Doodseskaders

Later specificeerde hij die claim door te stellen dat hij drie mannen heeft gedood tijdens een vuurgevecht aan het eind van de jaren tachtig.

Duterte was tussen 1988 en 2016 met tussenpozen 21 jaar burgemeester van Davao, een stad in het zuiden van het land. In die periode werden volgens mensenrechtenorganisaties circa 1.400 vermeende criminelen en straatkinderen gedood door de politie of doodseskaders.

De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (VN) riep vervolgens de Filippijnen op een onderzoek te starten tegen Duterte. Volgens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra’ad Al-Hoessein zijn de uitspraken van Duterte aanleiding voor een onderzoek:

“De moord die door president Duterte is omschreven schendt het internationale recht, waaronder het recht op leven, het recht op vrijwaring van geweld, het recht op een eerlijk proces, het recht op gelijke behandeling voor de wet en het recht onschuldig te zijn totdat het tegendeel is bewezen.”

Duterte treedt hard op tegen de drugsoverlast in zijn land. Sinds zijn aantreden afgelopen mei, zijn er naar schatting 6.000 drugsdealers of mensen die beschuldigd worden van drugshandel omgebracht, door politie of doodseskaders.

De president wordt beschuldigd van het schenden van mensenrechten, maar onder de Filippino’s is hij zeer populair. Er is zelfs al een game waarin je als ‘Rody’, de bijnaam van Duterte, op drugsdealers en andere criminelen kunt jagen.

Hitler

Hij kwam eerder internationaal in opspraak toen hij Obama “een hoerenzoon” noemde en zichzelf met Hitler vergeleek. “Hitler heeft 3 miljoen Joden afgeslacht. Wij hebben 3 miljoen drugsverslaafden. Ik verheug me erop ze allemaal af te slachten.”