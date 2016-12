Wat vind jij het ergste jeukwoord van 2016?

Elke week schrijft Japke-d. Bouma een column in NRC over de grootste ergernissen op kantoor en zo had ze het al over ‘scrummen’, ‘agile werken’, ‘iemand in zijn kracht zetten’, ‘uitrollen’, ‘passie’ en ‘verbinden’, om maar het topje van de ijsberg te noemen.

Maar wat was nou het ERGSTE jeukwoord van 2016? Dat vragen we jou. Kies de ergste uit onderstaande lijst van 20 – we moesten ergens een lijn trekken – en misschien nog wel belangrijker: welke kantoorergernis zou jij graag in 2017 door Japke-d. behandeld willen zien waar ze nog niet over heeft geschreven? De drie beste suggesties krijgen een gesigneerd exemplaar van haar boek ‘Uitrollen is het nieuwe doorpakken’.

We zijn benieuwd en in ieder geval nu al een mooi kantoorjaar gewenst in 2017.

Seleteer een van de jeukwoorden hieronder en klik op stem onderaan.