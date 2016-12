10 januari, twee dagen na de release van zijn laatste lp, is David Bowie overleden aan de gevolgen van kanker. De teksten op Blackstar krijgen een heel andere betekenis en puzzelstukjes vallen in elkaar. “Look up here I’m in heaven”; “I’m dying to[o]”, zingt hij onder andere. Wereldwijd komen mensen bijeen om zijn leven te vieren, muurschilderingen duiken op in vele steden, deze is in Brixton, de wijk in Londen waar hij geboren is. De rest van het jaar zou druk worden met veel eerbetoon, de ‘David Bowie Is’-tentoonstelling, een gerestaureerde versie van de film The man who fell to earth, Lazarus de musical in Londen, een veiling bij Sotheby’s en vele platen en boeken die het licht zien. In december wordt Blackstar bekroond als beste album van het jaar. WIM LINTSEN - MEDEWERKER FOTODIENST

Stefan Wermuth/Reuters