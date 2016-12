De man die onterecht beschuldigd werd van ‘Berlijn’ vreest voor zijn leven

De 24-jarige Pakistaan Naveed Baloch steekt op de avond van 19 december in het centrum van Berlijn een straat over. Een auto komt aangereden. Hij versnelt zijn pas. Het is een politiewagen, ziet Baloch dan. Hij stopt.

De agenten wenken hem, hij laat zijn identiteitskaart zien en mag dan weer verder. Al snel roepen de politiemannen hem weer terug. Het volgende moment zit Baloch op de achterbank met zijn handen gebonden, terwijl de auto met zwaailichten door Berlijn snelt.

In een longread op de website van The Guardian doet Baloch voor het eerst zijn verhaal. Hij was het die de autoriteiten kort na de aanslag in Berlijn op 19 december al gauw aanhielden op verdenking van betrokkenheid bij de terreurdaad. Onterecht, bleek de dag erna.

Nadat Baloch hardhandig gearresteerd was, werden zijn foto en naam door de autoriteiten verspreid. De politie overhoorde hem. Hij vertelde dat hij geen rijbewijs heeft, laat staan een truck kan besturen. Twee dagen zat hij vast.

“Ze legden uit dat ze me arresteerden omdat ik de straat over rende”, zegt Baloch tegen The Guardian. Dat maakte hem verdacht, zeiden ze.

Ondergedoken

En nu vreest Baloch voor zijn leven. Na zijn vrijlating ontving niet alleen hij, maar ook zijn familie in Pakistan dreigtelefoontjes. Ondanks dat zijn onschuld bewezen is, verdenken veel mensen hem nog steeds van betrokkenheid bij de terreurdaad. Hij zit onder politietoezicht ondergedoken en moet dat nog twee maanden blijven.

Het verhaal doen bij The Guardian helpt hem, hoopt Baloch.