De ongeneeslijk zieke Tijn (6) ontroerde de 3FM-dj's in het Glazen Huis en het publiek in Breda. Zijn liefdadigheidsactie voor Serious Request sloeg snel aan: in nog geen twee dagen tijd haalde hij al meer dan een miljoen euro op met het lakken van nagels.

ANP / KIPPA / Sander Koning