Actrice Debbie Reynolds (84) overleden

De Amerikaanse actrice Debbie Reynolds is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Reynolds was de moeder van de dinsdag gestorven Star Wars-actrice Carrie Fisher. Het nieuws werd bekendgemaakt door haar zoon Todd Fisher, zo meldt persbureau Reuters.

In een verklaring stelt hij dat de stress van het overlijden van zijn zus “te veel werd” voor Reynolds. “Ze is nu bij Carrie en we zijn er allemaal kapot van.”

Reynolds brak in 1952 door met haar hoofdrol in de film Singin’ in the Rain. Ze schitterde daarin naast Gene Kelly. Gedurende haar carrière speelde de actrice in tientallen films waaronder The Unsinkable Molly Brown, waarvoor ze een Oscarnomatie ontving.

Ook had de actricehaar eigen televisieshow (The Debbie Reynolds Show) waarvoor ze een Golden Globe-nominatie kreeg. Daarnaast speelde Reynolds onder meer Bobbi Adler, de moeder van Grace in de televisieserie Will & Grace.

Dag na overlijden Carrie Fisher

Het overlijden van Reynolds komt een dag na de dood van haar dochter Carrie Fisher, die wereldroem verwierf met haar vertolking van prinses Leia in verschillende Star Wars-films. Fisher overleed eveneens aan een hartaanval. De actrice was het kind van Reynolds en haar eerste man, de zanger Eddie Fisher.

