2.600 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft op woensdagavond ruim 2.600 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in Wezep en de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. Aanvankelijk was er nog sprake van 1.800 kilo, maar bij de definitieve telling bleek dat veel hoger uit te vallen. Dat meldt de politie.

De inbeslagname is het resultaat van een onderzoek dat enkele maanden geleden is opgestart. Toen trof de politie in Spijkenisse twee jongeren aan die illegaal vuurwerk bij zich hadden. Het onderzoek leidde de politie naar de adressen in Wezep en Hoogvliet. Op beide locaties vonden zij een bus vol vuurwerk.

Er zijn vier mensen gearresteerd, waarvan twee in Hoogvliet en twee in Wezep. Op het adres in Wezep trof de politie een 53-jarige man uit Amersfoort en een 41-jarige man uit Leusden. In Hoogvliet pakte de politie een 42-jarige man uit Spijkenisse en een 52-jarige man uit Hoogvliet op.

De politie pakte op woensdag ook een 30-jarige man op in Hazerswoude-Rijndijk nadat bleek dat hij ruim 800 kilo vuurwerk in bezit had. Het ging om een mix van legaal en illegaal vuurwerk. De man zou argwaan hebben gewekt omdat er op woensdagavond een bestelbus voor zijn deur stond en er rolcontainers naar binnen werden gereden. In zijn huis vond de politie naast het vuurwerk een wietplantage. De twee mannen die het vuurwerk leverden zijn ook gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) bestraft illegaal vuurwerk de afgelopen jaren steeds strenger. Veroordeelde handelaren kregen in 2009 en 2010 een voorwaardelijke celstraf van gemiddeld vier maanden of een taakstraf, terwijl in 2014 en 2015 meer dan de helft een onvoorwaardelijke celstraf van gemiddeld een jaar kreeg, bleek in oktober uit onderzoek van het Algemeen Dagblad.