Zes redenen waarom IJsland hét land van 2016 is

1 Sympathie

Wie heeft er géén zwak voor de underdog? Sinds deze zomer houden we allemaal een beetje van het IJslandse voetbalteam. Onder leiding van dorpstandarts Heimir Hallgrimsson behaalde het elftal verrassend de kwartfinale. De voetballers vormden een uitstekend team, de Nieuw-Zeelandse Haka kreeg een IJslands sausje en werd het symbool van voetballen met teamspirit en doorzettingsvermogen.



Positief in 2016 2016 was een jaar vol oorlogen, aanslagen en ellende. Met veel beroemde doden, zoals Johan Cruijff, Muhammad Ali en op de valreep George Michael. 2016 was ook het jaar van veel positieve ontwikkelingen. NRC zet deze in de laatste week van het jaar op een rij. Bekijk alle artikelen in ons dossier.

2 Gelijkheid

IJsland staat voor het zesde jaar op rij bovenaan de gelijkheidslijst in het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum. Op een maximale score van 1 scoort IJsland het hoogst van alle landen ter wereld: 0,87 punt. The Guardian schreef dat IJsland de beste plek ter wereld is waar je als vrouw kan wonen. The Economist zette IJsland bovenaan de door-het-glazen-plafond index. Geëmancipeerd zijn ze, die IJslanders. Dat blijkt ook uit dit filmpje van een parlementariër die borstvoeding gaf in het kabinet. Het filmpje ging viral.



3 Toeristen

Het aantal toeristen dat IJsland bezoekt, stijgt al jaren: het aantal overnachtingen is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Dit jaar verwachtte men 1,6 miljoen toeristen, terwijl op het eiland maar 335.000 mensen wonen. De regering heeft in mei dit jaar Airbnb aan banden gelegd in de hoop de toeristenstroom wat te beperken. Maar het levert ook behoorlijk wat geld op, toerisme is goed voor bijna een kwart van het nationale inkomen.



4 Muziek

Het gerenommeerde muziekblad Rolling Stone riep festival Iceland Airwaves ooit uit tot een van de hipste festivals ter wereld en ook Secret Solstice, een relatief nieuw festival, wist al grote namen te boeken. Niet alleen de festivals bloeien, de hele muziekscène breekt internationaal steeds verder door. Zangeres Björk en bands als Sigur Rós, Of Monsters and Men, Ásgeir en Kaleo zijn wereldwijd bekend.



5 Bereikbaarheid

Sinds een paar maanden kan je voor 99 euro naar New York vliegen en een tussenstop maken in IJsland. Of, als je niet naar New York wil, voor minder dan 99 euro vlieg je rechtstreeks naar Reykjavik. De groei gaat hard: dit jaar vlogen 1,6 miljoen mensen met WOW air, volgend jaar zijn dat er naar verwachting 3 miljoen.



6 Status

Was IJsland in 2008 nog het toneel van een gigantische banken-, economische en politieke crisis die ook in onder meer Nederland grote gevolgen had, inmiddels gaat het weer goed met het land.

Goed, niet álles aan IJsland is perfect. Taxi’s zijn duur, boodschappen ook en de prijzen daarvan blijven stijgen. Bovendien staat het land op nummer twee in een Europese lijst met landen waar de meeste inwoners een chlamydiabesmetting hebben. Door al die toeristen wordt IJsland steeds drukker. De kans op schade aan natuurgebieden en andere toeristische attracties is groot. De publicatie van Panama Papers afgelopen april brachten de volkswoede even naar boven. Wees er dus snel bij, want grote kans dat IJsland al heel snel níet meer het land van het jaar is.