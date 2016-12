Voormalig nummer één Ana Ivanovic stopt met tennis

De Servische Ana Ivanovic (29) stopt met tennissen. Dat heeft ze woensdag aangekondigd op haar eigen Facebookpagina. Ivanovic is de voormalig nummer één van de wereldranglijst. Haar mooiste zege was het winnen van het Grand Slam-toernooi van Roland Garros in 2008.

Inmiddels is Ivanovic teruggezakt naar plek 63 op de wereldranglijst. Als reden om te stoppen geeft ze aan dat ze door veel blessureleed niet meer op het niveau kan terugkeren dat ze nastreeft.

Ivanovic stond in totaal twaalf weken bovenaan de ranglijst in 2008, nadat ze in de finale van Roland Garros Dinara Safina had weten te verslaan. Eerder dat jaar bereikte ze de finale van de Australian Open. In 2007 stond ze in de halve finale van Wimbledon en de finale van Roland Garros.

Na succesjaar 2008 ging het langere tijd minder met haar loopbaan. Haar meest aansprekende resultaten op Grand Slam-toernooien waren kwartfinaleplekken op de US Open (2012) en de Australian Open (2014) en een halve finale op Roland Garros (2015).

Eind 2014 stond ze weer in de top vijf, maar in de twee jaar die daarop volgden, zakte ze uit de wereldtop weg. In totaal won Ivanovic vijftien toernooien gedurende haar carrière.