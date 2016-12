Zorgverzekeraars: stop met jaarlijkse zorgpoliscarrousel

Zorgverzekeraars zijn er voorstander van als niet ieder jaar meer van ziektekostenpolis wordt gewisseld. Polissen die langer dan een jaar lopen zouden veel meer rust geven, zegt André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland tegen NRC.

„Moeten we niet toe naar polissen die langer lopen dan één jaar? Nu zitten we ieder jaar weer te zoeken en te kijken of we ergens een paar euro goedkoper uit kunnen zijn. Dat is nog best lastig. Een polis die langer dan een jaar loopt geeft meer rust, net als verzekeraars [die] vaker meerjarenafspraken met ziekenhuizen maken.”

Overstappen van zorgverzekeraar kan één keer per jaar. Verzekerden moeten voor 1 januari hun polis hebben opgezegd en hebben tot 1 februari de tijd zich aan te sluiten bij een andere verzekeraar. Het is in Nederland verplicht een basisverzekering te hebben. Ruim één miljoen Nederlanders zijn vorig jaar overgestapt.

Toen het ziekenfonds in 2006 werd opgeheven, kwamen daarvoor particuliere aanbieders in de plaats. Als politiek compromis werd besloten dat de consument jaarlijks moest kunnen overstappen, óók ter bevordering van de concurrentie tussen verzekeraars.

Rouvoet heeft veel kritiek op de houding van de politiek. Die houdt zich volgens hem te veel bezig met kleine dingen in de zorg en niet met de grote vraagstukken. „Zeker als zorg een groot thema bij de verkiezingen wordt, dan verwacht ik van de politiek dat ze laten zien dat ze snappen wat de grote uitdagingen zijn. Dat lees ik niet in de zorgparagrafen van de verkiezingsprogramma’s. Het gaat echt over de kleinere dingen.”

Het Nationaal Zorgfonds, een initiatief van de SP, is wel een groter plan voor de zorg. In dat voorstel worden de zorgverzekeraars afgeschaft. Rouvoet meent dat politici in dit geval onvrede aanjagen in plaats van vertolken. „Met onjuiste beelden, met halve waarheden en hele onwaarheden.”

Rouvoet erkent dat zijn sector te weinig toont wat de toegevoegde waarde is van verzekeraars. „Daar zijn we tot nu toe onvoldoende in geslaagd en we hebben het nodige werk te doen. Want de zorgverzekeraar is de hoeder van de solidariteit, en ik weet, als ik dat zeg, krijg ik bijna hoongelach. En tóch is het zo. Waar wij tegen aanlopen, is dat bijna niemand de zorgverzekeraar als zijn belangenbehartiger beschouwt.”