Tweede zwarte doos Russisch vliegtuig gevonden

De tweede zwarte doos van het Russische TU-154 vliegtuig dat op Eerste Kerstdag in de Zwarte Zee crashte is op woensdag gevonden. De doos lag op de zeebodem, aldus het Russische ministerie van Defensie. Op dinsdag werd de eerste zwarte doos al opgespoord. Deze wordt inmiddels door experts onderzocht.

Het militaire vliegtuig stortte op zondag neer tijdens een vlucht naar de Syrische stad Latakia. Het stortte neer bij het opstijgen na een tussenlanding in Sotsji. Aan boord waren leden van het Alexandrov Ensemble, ook wel bekend als het Rode Leger-koor, negen journalisten en twee burgers. Alle 92 inzittenden kwamen om. Volgens het ministerie van Defensie zijn er inmiddels 17 lichamen gevonden.

De precieze oorzaak van de crash is nog niet bekend. Rusland heeft alle vluchten met vliegtuigen van het type TU-154 opgeschort. De Russische minister van Transport Maksim Sokolov zei afgelopen maandag dat de crash waarschijnlijk door een technisch mankement kwam, hoewel er in een audio-opname uit de cockpit niks werd gezegd over een mogelijk technisch falen.