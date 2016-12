Als de borrel eenmaal voorbij is kan het diner beginnen. Nu is dat aan tafel nog wel te doen met een klein aantal genodigden, maar zodra er meer feestgangers zijn, is een lopend buffet misschien een beter idee. Deze pastei is daarvoor ideaal.

Verwarm de oven voor tot 180 graden. Prik de zoete aardappels enkele malen in en leg ze in een ovenschaal. Bak de zoete aardappels ongeveer 30-35 minuten of tot ze net gaar zijn. Zet opzij. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Maak in de tussentijd de groente-visschotel. Verwijder de buitenschil van de venkel en snijd de venkelknol in de lengte in tweeën en daarna nog eens zodat je vier stukken hebt. Snijd deze stukken nu in reepjes. Doe 1 eetlepel olie in een koekenpan en voeg de gesnipperde ui en in reepjes gesneden venkel toe. Laat zachtjes gaar worden op laag vuur.

Voeg de doperwten toe en bak nog een minuut. Giet de bouillon in de pan en voeg de roomkaas toe. Roer goed door. Leg de vis in de saus en voeg de dragon toe. Laat alles zachtjes koken tot de vis bijna gaar is (5-6 minuten). Snijd de zoete aardappels in plakken. Neem een ovenschaal en schep het groente-vismengsel erin. Bedek het mengsel met de plakken zoete aardappel en bak in de oven 10-15 minuten of tot een goudbruin laagje verschijnt op de pastei. Serveer warm.