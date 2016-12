Sven Kramer wint negende nationale titel op vijf kilometer

Seven Kramer is woensdag opnieuw Nederlands kampioen geworden op de 5.000 meter. Hij won de titel op de vijf kilometer in een tijd van 6.14,17 en was bijna vier seconden sneller dan Jorrit Bergsma (6.18.07). Douwe de Vries werd derde in een tijd van 6.18.51.

Het is de negende nationale titel voor Kramer op de vijf kilometer. Belangrijkste verliezer was Jan BLokhuijsen; hij werd vierde. Het 21-jarig talent Patrick Roest stelde ietswat teleur met de twaalfde tijd.

Tickets voor EK’s en WK’s te vergeven

Bij de NK deze week zijn er naast nationale titels op de afzonderlijke afstanden ook plaatsbewijzen voor verschillende eindtoernooien te vergeven. De beste drie schaatsers op elke afstand zullen tickets krijgen voor de WK afstanden in februari in het Zuid-Koreaanse Gangneung. Op de 5.000 meter voor vrouwen en 10.000 meter bij de mannen zijn twee plaatsbewijzen te verdienen.

Daarnaast worden er klassementen opgemaakt over de 1.500 en 3.000 meter bij de vrouwen en de 1.500 en 5.000 meter bij de mannen. De beste drie rijders van die rankings komen begin januari (6,7 en 8) op de vernieuwde EK in Thialf uit in het Allround-toernooi. Dat geldt ook voor de drie beste schaatsers en drie beste schaatsters over de gecombineerde 500 en 1000 meter. Zij zullen in hetzelfde weekend om de Europese titel op de sprint strijden.

Later op woensdag worden ook nog de 1.500 meter bij de vrouwen (18:20 uur) en 500 meter bij de mannen (19.50 uur) verreden.