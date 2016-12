‘Rusland en Turkije dicht bij akkoord over wapenstilstand in Syrië’

Rusland en Turkije zijn het bijna eens over een bestand dat voor een staakt-het-vuren in geheel Syrië moet zorgen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu heeft dat woensdagmiddag gezegd in reactie op eerdere berichten van staatspersbureau Anadolu. Dat agentschap meldde in de ochtend dat een wapenstilstand woensdag om middernacht zal ingaan. Het Kremlin heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Het bestand waarover de landen praten zou een voortzetting zijn van de afspraken die twee weken geleden werden gemaakt voor een staakt-het-vuren in de stad Aleppo. Dat zou betekenen dat onder meer terroristische organisaties buiten het bestand worden gelaten. Wat daar precies onder wordt verstaan, is vooralsnog onduidelijk.

Bovendien moeten er volgend jaar in februari vredesbesprekingen plaatsvinden in de Kazachse stad Astana. Turkije en Rusland zouden die gesprekken leiden. Wie er precies zullen aanschuiven, is vooralsnog onduidelijk. Het is bovendien de vraag of de Verenigde Naties (VN) zullen accepteren dat zij aan de kant worden geschoven als leidende partij. Eerdere gesprekken in Wenen en Genève tussen de Syrische regering en de HNC, waarin verschillende rebellengroepen zich verenigden, liepen telkens stuk.

Volgens de Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov hebben hij en VN-diplomaat Staffan de Mistura woensdag contact gehad over de situatie in Syrië. De VN-onderhandelaar zou achter de pogingen staan om vredesbesprekingen te houden in Kazachtstan.

Nog veel onduidelijkheid

Het is vooralsnog onduidelijk of de wapenstilstand ook daadwerkelijk zal ingaan om 12 uur woensdagnacht. Een woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland en Turkije in “voortdurend contact” staan over de situatie in Syrië, maar dat hij niets kon zeggen over een mogelijk staakt-het-vuren. De Syrische rebellen hebben bovendien aangegeven zich niet te zullen houden aan de wapenstilstand zolang er nog veel onduidelijk is over het bestand.

Vorige week – meteen na de herovering van de stad Aleppo door het Syrische regime – voerden Turkije, Rusland en Iran in Moskou al overleg met elkaar, in Moskou. Daarbij zeiden ze te streven naar vrede in Syrië. Rusland en Iran steunen de regering van de Syrische president Assad, Turkije juist een deel van de rebellen.