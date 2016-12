Rijksten op aarde dit jaar 227 miljard rijker

De vijfhonderd rijksten personen op aarde zijn dit jaar 237 miljard dollar (227 miljard euro) rijker geworden. Dat blijkt uit de miljardairsindex van financieel databedrijf Bloomberg.

De lijst wordt aangevoerd door Microsoft-oprichter Bill Gates (91,5 miljard dollar), gevolgd door de 86-jarige superinvesteerder Warren Buffett (71,5 miljard) en Amancio Ortega Gaona, de Spaanse oprichter van modeconcern Zara (71,2 miljard dollar).

Trump

Buffetts vermogen, dat hoofdzakelijk in Amerikaanse bedrijven zit, groeide dit jaar met ruim 11 miljard dollar: meer dan dat van wie dan ook. De oorzaak? Donald Trump. Volgens Bloomberg is de sterke groei van Buffetts vermogen en dat van de andere miljardairs op de lijst, te danken aan de verkiezing van Trump.

Sinds november stijgen de aandelenbeurzen hard, met name in de Verenigde Staten. En omdat een aanzienlijk deel van het vermogen van de miljardairs in aandelen zit, worden ze daardoor veel rijker.

Beleggers verwachten dat Trump regels voor het bedrijfsleven gaat versoepelen en dat dit de winstgevendheid van veel bedrijven goed zal doen. Trump beloofde bovendien minder streng toezicht op financiële instellingen en verruiming van regels voor olie- en gasbedrijven.

Trumps voorliefde voor fossiele energie en sceptische houding ten opzichte van klimaatverandering, ziet men terug in het vermogen van de 49 miljardairs die actief zijn in de grondstoffensector. Dat steeg dit jaar met 80 miljard dollar, terwijl het vorig jaar juist nog met 32 miljard dollar daalde. Naast Trumps toekomstige energiebeleid speelt hier ook de stijgende olieprijs mee.

De aanstaande president heeft de lijst van ’s werelds 500 rijksten overigens niet gehaald. Volgens Bloomberg is Trumps vermogen goed voor 3 miljard dollar. Trump had 500 miljoen dollar meer nodig gehad om nummer 500, de Taiwanese rubbertycoon Luo Jye, van de troon te stoten.

Chinees vermogen gedaald

Volgens Bloomberg had Trumps verkiezing dit jaar het grootste en meest onverwachte effect op de aandelenkoersen. Maar ook het referendum over de Brexit en de slechte economische data uit China hadden de nodige impact.

De teleurstellende Chinese groeicijfers en matige prestaties van de lokale beurzen zijn ook duidelijk terug te zien in de miljardairsindex. Voor het eerst in het vijfjarige bestaan van de miljardairsindex van Bloomberg is het totale vermogen van de Chinese miljardairs gedaald.

Wang Jianlin is de sterkste daler in de top-500. Het vermogen van de oprichter van projectontwikkelaar Dalian Wanda slonk met 5,8 miljard naar 30,6 miljard dollar.

Internetmiljardairs

Wang staat nu op plek 21 en is als rijkste Chinees voorbijgestreefd door Jack Ma (33,3 miljard dollar), oprichter van internetconcern Alibaba.

Ma is zeker niet de enige internetmiljardair op de lijst. Na Gates, Buffett en Ortega wordt de mondiale top-5 gecomplementeerd door Amazon-oprichter Jeff Bezos (67,2 miljard) en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg (51,2 miljard).

De index kent twee Nederlanders: biertelg Charlene de Carvalho-Heineken (11,1 miljard dollar) en Randstad-oprichter Frits Goldschmeding (4 miljard dollar). Zij werden enkele honderden miljoenen armer.