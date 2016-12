Prominente Bahreinse activist Rajab opnieuw vastgezet

De bekende Bahreinse mensenrechtenactivist Nabeel Rajab is op woensdag opnieuw vastgezet. Eerder vandaag maakte de advocaat van Rajab bekend dat hij na maanden detentie over het versturen van aan aantal kritische tweets op borgtocht zou worden vrijgelaten.

Een andere aanklacht tegen Rajab is het “belasteren van de staat” vanwege de verspreiding van “nepnieuws”. Tijdens zijn gevangenschap schreef hij twee kritische artikelen. In The New York Times over de grove schending van mensenrechtenschendingen in het land en in Le Monde hekelde hij de Franse en Duitse buitenlandpolitiek richting de Arabisch Golf.

Deze landen mogen geen bondgenoten zijn in de strijd tegen terreur aangezien zij juist zorgen voor verspreiding daarvan, zo schreef Rajab.

Opgepakt na tweets over rol in oorlog Jemen

Rajab, oprichter van het Bahreinse centrum voor mensenrechtenrechten werd in juni van dit jaar opgepakt nadat hij een aantal tweets had verstuurd over de rol die het Arabische Golfstaatje speelt in de oorlog in Jemen. Het levert grondtroepen en F-16’s in de door Saudi-Arabië geleide coalitie tegen de Houthi’s in Jemen. In deze oorlog zijn al meer dan tienduizend doden gevallen.

Rajab is een van de weinige activisten in de Arabische Golf die zich herhaaldelijk blijft uitspreken over mensenrechtenschendingen. Voor zijn uitlatingen op Twitter kan hij een gevangenisstraf van vijftien jaar krijgen.

Een twintigtal Britse parlementariërs heeft eerder deze maand Boris Johnson minister van Buitenlandse Zaken opgeroepen om zich achter de Amerikaanse oproep te scharen voor onmiddelijke vrijlating van Rajab.

Rajab speelde leidende rol tijdens ‘Arabische Lente’ in Bahrein

De mensenrechtenactivist speelde een leidende rol tijdens de demonstraties van 2011 in Bahrein. Nadat duizenden burgers in Tunisië en Egypte de straat opgingen laaide het protestvuur van de ‘Arabische Lente’ ook op in Bahrein. Vooral de shi’itische inwoners, die ongeveer 70 procent van de bevolking uitmaken, kwamen in opstand. Zij worden systematisch gediscrimineerd door het soennitische koningshuis.

De opstanden werden neergeslagen met hulp van het leger uit Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Tientallen demonstranten werden gedood en duizenden zonder proces opgepakt, ook Rajab werd vastgezet.

Vanuit mensenrechtenorganisaties was er veel kritiek op de kritiekloze houding van het westen. Bahrein geldt als een belangrijke bondgenoot; de omvangrijke Vijfde Vloot van de Amerikaanse marine is er gevestigd.