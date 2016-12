Niet-subtiele sluikreclame: dartskampioen Van Barneveld weet er wel raad mee

Het is niet dat het grootkapitaal de volkssport darts heeft veroverd, maar de sponsors krijgen wel waar voor hun geld. Op woensdagavond, vlak voor zijn partij tegen Adrian Lewis, maakt vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld op hilarische wijze reclame voor zijn sponsor.

Snacken en darts, prima combinatie aldus Van Barneveld

De oud-postbode moet het niet hebben van grote sponsormerken. Dat bewijst ook een kort filmpje uit juni. Met enige zelfspot prijst Van Barneveld zichzelf aan als ‘Vlambassadeur’ en daagt kroegtijgers uit voor de ‘Vlambassy Match’.

Dat snacken en darts goed bij elkaar passen is voor Van Barneveld overduidelijk. De kroketten van de Febo zijn niet minder dan een stukje ‘Nederlandse historie’ waar we trots op moeten zijn.

Bij het afscheid van zijn sponsor, kan Van Barneveld het niet laten om nog eenmaal de ‘gezondheid (!) en eerlijkheid’ van het bedrijf te benadrukken.

Niet alleen Van Barneveld, maar ook de voormalig trambestuurder Co Stompé had al snel door dat hij zijn succes zo snel mogelijk moest verzilveren. Als analist maakte Stompé er jaren geleden al geen geheim van dat hij wordt gesponsord.

Grootverdiener Van Gerwen pakt het iets anders aan

Het oogt allemaal wat armoedig en treurig en dat lijkt bij te dragen aan de cultstatus van darts. Het blijft het spel wat je leert in de kroeg, terwijl op de achtergrond je vrienden je met veel bier en lawaai aanmoedigen. Dezelfde sfeer, maar dan tien keer zo luid produceren de duizenden fans tijdens het wereldkampioenschap darts in Londen met de Nederlander Michael van Gerwen als grote favoriet.

Door zijn talloze overwinningen heeft Van Gerwen over inkomsten niet te klagen. Quote becijferde dat hij 3,7 miljoen euro aan inkomsten heeft verdiend, sponsorbijdragen nog niet meegerekend. Hij lijkt het spel op sportief en financieel niveau ook iets professioneler aan te pakken. Op zijn Twitteracount geen reclameuitingen; hij belooft zijn sponsors tijdens interviews in beeld te brengen.