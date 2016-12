‘Niet het ov aanbesteden maar vervoer deur-tot-deur’

Als de situatie niet verandert, verdubbelen de kosten van de filedruk in de steden in 2021 tot 1,7 miljard. Tot die conclusie komt Kennisplatform CROW in een woensdag verschenen onderzoek in opdracht van dagblad Trouw. NRC sprak CROW-projectmanager Hans Voerknecht.

Hoe komt u tot deze berekening?

„Wij weten het aantal verplaatsingen en het aantal voertuigen vanuit zogenoemde floating car data, mobieltjes in de auto. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voorspelt dat de verkeersdruk met anderhalf procent per jaar zal toenemen. In 2021 betekent dat 8 procent en dat hebben wij doorberekend.”

U waarschuwt voor extra problemen in de stad.

„Elke weg in Nederland heeft een bepaalde capaciteit. De capaciteit van een kruispunt is lager dan die van een gewone weg. Als de intensiteit daar toeneemt, verplaatst de druk zich naar het vorige kruispunt. Daar belemmeren stilstaande auto’s het kruisingsverkeer, wat weer leidt tot een verkeersinfarct.”

Gaat het voor alle steden gelden?

„Ja. Ook op zakelijk niveau. De betrouwbaarheid van reizen neemt af omdat de mate van vertraging verschilt van dag tot dag. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu is betrouwbaarheid een economische factor. Wat als de ene werknemer een kwartier vertraging heeft en de ander drie kwartier?”

Ook buiten de Randstad stijgt de filedruk?

„Als we niks doen, wordt het bijvoorbeeld lastig in Leeuwarden. Het is goed mogelijk dat die stad in 2021 dezelfde verkeersproblematiek heeft als de Randstad nu.”

U stelt voor dat bedrijven autogebruik ontmoedigen en geld steken in fietsende werknemers.

„Bedrijven geven heel veel geld uit aan automobilisten. Als zij dan de auto niet meer hoeven te betalen, kunnen ze de werknemer een voordeel bieden. Er is toenemend animo voor.”

Niet alles is bereikbaar met de trein.

„Wij pleiten voor combineren van vervoerswijzen. Zie de concessie bij Amstel-Meerlanden:niet ‘het openbaar vervoer’ is aanbesteed, maar deur-tot-deur vervoer. Het ontmoedigen van autogebruik alleen werkt niet. Je moet ook alternatieven bieden. Daarvan wordt de kwaliteit nu steeds beter.”